Tardezinha chega a Campo Grande com patrocínio de Neutrox

Evento comandado por Thiaguinho movimenta a Capital neste próximo sábado (2), com ativações especiais da marca para o público

Com 50 anos de trajetória e referência no cuidado capilar no Brasil, Neutrox, marca da Flora, é patrocinadora da Tardezinha, turnê de pagode comandada por Thiaguinho, que terá apresentação em Campo Grande (MS) no dia 2 de agosto, no Parque Laucídio Coelho. A marca oferecerá ao público ativações especiais, como distribuição de produtos e espaços instagramáveis, reforçando o compromisso com a valorização da cultura brasileira e a criação de conexões afetivas, especialmente junto ao público jovem.

O patrocínio faz parte da campanha “Brasileire-se com Neutrox”, que apoia movimentos culturais e reforça a presença da marca em diversas regiões do Brasil. Para Campo Grande, este evento representa uma oportunidade de fortalecer a relação com os consumidores locais e movimentar os setores de turismo, gastronomia e serviços na capital.

Sobre a Flora

Indústria nacional de bens de consumo, a Flora atua há mais de quatro décadas nos segmentos de cosméticos, higiene pessoal e limpeza com marcas relevantes e muito queridas pelos consumidores, como Minuano, Francis, Neutrox, Albany, OX Cosméticos e Phytoderm. Possui unidades industriais em Goiás, Santa Catarina e Alagoas e Centros de Distribuição em Goiás, Minas Gerais, Alagoas, Santa Catarina e São Paulo. Seus mais de 300 produtos estão presentes em pontos de venda de todo o país e têm em comum o propósito de ajudar cada pessoa a se cuidar melhor.

Sobre Neutrox

Especialista em hidratar os cabelos do Brasil há mais de 50 anos, Neutrox conta com seis linhas de produtos, para todos os tipos de cabelos. Pioneira e democrática, a marca alia modernidade e inovação sem perder sua alma solar, para você e seu cabelo serem livres para brilhar. No mercado desde 1974, Neutrox pertence à Flora, indústria nacional de cosméticos, higiene pessoal e limpeza.

Serviço

Data: 2 de agosto – Sábado;

Local: Parque Laucídio Coelho;

Horário: Abertura dos portões às 15h.