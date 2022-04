Sessões de julgamento do TJ têm 193 processos pautados até dia 8

No período de 4 a 8 de abril, os órgãos colegiados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já têm 193 processos em pauta para julgamento. As pautas de julgamento das Câmaras e Seções estão disponíveis para consulta no link https://esaj.tjms.jus.br/pauta-julgamento/consulta

Os operadores do direito que desejem realizar sustentação oral ou antecipar o julgamento devem formular tais pedidos via e-mail, sendo que este deve ser enviado até as 18 horas do dia útil anterior ao da sessão, observando o órgão para o qual foi pautado o julgamento.

Todas as informações estão disponíveis no portal do Tribunal de Justiça, no ícone Plenários Virtuais ( https://www5.tjms.jus.br/institucional/plenarios-virtuais.php ), permitindo a completa interação entre os magistrados e os demais operadores do direito, assim com as partes, para realização dos julgamentos.

Válido ressaltar que a sessão de julgamento da 3ª Câmara Criminal será realizada, pela primeira vez, desde março de 2020, na forma presencial. A 2ª Câmara Criminal e o Órgão Especial, a seu turno, já retomaram essa modalidade em sessões anteriores. Com informações do TJMS.