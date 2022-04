Conselho da Ejud realiza primeira reunião deliberativa do ano

Na manhã de hoje (4), o Ejud-MS (Conselho Diretor da Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul), sob o comando do diretor-geral, des. Dorival Renato Pavan, realizou sua primeira reunião oficial do ano para, entre outros assuntos pautados, estabelecer os objetivos de trabalho para 2022.

Na reunião, realizada na nova sede da Ejud-MS desde dezembro do ano passado, a primeira deliberação do Conselho foi sobre o texto do regimento interno da Escola, o qual agora será encaminhado para o órgão especial do TJMS para aprovação. Em seguida foram aprovados os calendários de cursos para magistrados e servidores.

O diretor-geral aproveitou o momento para destacar que essa programação aprovada, no entanto, trata-se apenas de um “desenho”, pois nada impede a Ejud-MS de adicionar outros cursos à medida que ideias novas forem surgindo ou demandas diferentes forem sendo feitas pelas secretarias do TJMS.

Por fim, foram repassados os relatórios de ações de ensino realizadas no ano de 2021, em especial do Curso Oficial de Formação Inicial para Magistrados, ministrado de setembro a dezembro do ano passado para os juízes substitutos empossados após aprovação no último concurso para magistratura.

Participaram da reunião os desembargadores Marco André Nogueira Hanson e Ruy Celso Barbosa Florence, os juízes Eduardo Siravegna, Alessandro Carlo Meliso Rodrigues, Joseliza Alessandra Vanzela Turine, Thielly Dias de Alencar Pithan e Luíza Vieira Sá de Figueiredo. Por sua vez, fizeram-se presentes, por videoconferência, as magistradas Janine Rodrigues de Oliveira Trindade e Katy Braun do Prado. Também participou da reunião a diretora da Secretaria da Ejud-MS, Deise Moura Mathias, e servidores da escola.