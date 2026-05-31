Servidores da Sefaz passam por capacitação no SIAT

Servidores da Sefaz (Secretaria Municipal da Fazenda) participaram, durante esta semana, de um treinamento voltado à utilização do SIAT (Sistema Integrado de Administração Tributária), ferramenta utilizada para modernizar e organizar a gestão fiscal do município.

A capacitação foi direcionada ao setor imobiliário e teve como foco o gerenciamento de cadastros de imóveis, cálculo de tributos municipais, como IPTU e ITBI, além da integração de informações fiscais com plataformas nacionais.

O SIAT é um sistema tecnológico utilizado pelas prefeituras para organizar e atualizar o Cadastro Técnico Imobiliário urbano. A plataforma reúne informações sobre localização, área construída e características dos imóveis, servindo de base para a emissão de guias e cálculo de impostos municipais.

Com o treinamento, os servidores passam a utilizar ferramentas que automatizam processos administrativos, reduzem erros e agilizam o atendimento à população. O sistema também permite atualização de dados em tempo real, integração com bases federais e utilização de recursos de georreferenciamento para acompanhamento do desenvolvimento urbano.

Para o diretor executivo da Receita, Ricardo Dias, a capacitação representa um avanço na modernização da gestão tributária do município. “O SIAT fortalece a eficiência dos nossos processos, melhora a qualidade das informações e contribui para uma administração mais ágil e transparente”, destacou.

Para a população, a modernização do sistema representa mais praticidade e transparência. Entre os benefícios estão a ampliação de serviços online, como emissão de guias de IPTU, certidões e processos relacionados ao ITBI, reduzindo a necessidade de atendimento presencial.

A atualização do sistema também contribui para uma cobrança mais justa dos tributos, baseada nas características reais de cada imóvel, além de fortalecer a arrecadação municipal para investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura.

Por Prefeitura de Campo Grande