Inscrições abertas de cadastro reserva para professores temporários em projeto escolar desportivo em Nova Andradina

Estão abertas as inscrições para cadastro reserva de professores temporários para o projeto de treinamento escolar desportivo na cidade de Nova Andradina.

As inscrições vão até o dia 17 de janeiro às 23h:59 (horário local). Os convocados irão ter que exercer a função docência neste ano. O cadastramento é voltado para candidatos à ampliação de carga horária e convocação.

Os candidatos devem ficar atentos ao edital da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Nova Andradina. o EDITAL/SEMEC de nº 38/2023 foi publicado no Diário Oficial da cidade no dia 28/12/2023. No ato da inscrição online, os títulos deverão ser anexados conforme o item 4.3 do edital.

As vagas são direcionadas para cada atividade esportiva. Para se inscrever e conferir cada uma delas acesse o site com os links.

