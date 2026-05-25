Semana S recebe 20 mil pessoas e transforma Mato Grosso do Sul em vitrine de qualificação, cultura e inovação

Mais de 20 mil pessoas, parques lotados, oficinas esgotadas, caravanas do interior, auditórios cheios e mais de 10 mil pessoas em um show gratuito marcaram a Semana S em Mato Grosso do Sul. Ao longo de sete dias, a programação mobilizou diferentes cidades do estado com atividades voltadas à qualificação profissional, saúde, cultura, inovação, esporte e empreendedorismo, consolidando a edição deste ano como a maior já realizada pelo Sistema Comércio no Estado.

A programação ocorreu em municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá, Aquidauana e Bonito, com mais de 130 eventos gratuitos distribuídos entre palestras, workshops, oficinas práticas, apresentações culturais, atividades esportivas e ações de saúde.

Em Campo Grande, principal polo da programação, o Senac Hub Academy recebeu dezenas de oficinas simultâneas sobre inteligência artificial, automação, gastronomia, gestão, saúde, beleza, inovação e experiência do cliente. O volume de participantes foi tão grande que algumas atividades precisaram de transmissão em salas extras para acomodar o público.

As caravanas organizadas pelo Sistema Comércio também ajudaram a impulsionar os números da Semana S. Mais de 600 pessoas vieram do interior para participar das atividades na Capital, principalmente da programação técnica e das palestras nacionais.

Entre os destaques estiveram as apresentações de Gustavo Cerbasi e Marcelo Tas, que lotaram auditórios e provocaram debates sobre educação financeira, inteligência artificial, comunicação e transformação digital.

A programação cultural também registrou grande adesão do público. O show gratuito de Michel Teló levou mais de 10 mil pessoas ao Parque das Nações Indígenas, superando a expectativa de público prevista pela organização. Antes da apresentação principal, a Orquestra Jovem Sesc MS abriu a noite com repertório pop, latino e regional executado por crianças e adolescentes atendidos pelo projeto social desenvolvido no Lageado.

Já o encerramento da Semana S ocorreu no domingo (17.05), com o Circuito Sesc de Corridas no entorno do Horto Florestal, reunindo quase mil participantes entre atletas profissionais, corredores amadores e famílias inteiras que participaram da caminhada e da corrida de 5 quilômetros.

Segundo a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, o resultado da Semana S mostrou o interesse crescente da população por qualificação e atualização profissional.

“A Semana S mostrou que as pessoas estão buscando conhecimento, inovação e oportunidades de crescimento profissional. Tivemos oficinas lotadas, auditórios cheios e uma participação muito forte do público do interior. Isso reforça o papel do Senac em democratizar o acesso à educação profissional e preparar as pessoas para as transformações do mercado de trabalho”, afirmou.

O diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, destacou que a programação conseguiu unir lazer, cultura, esporte e inclusão social em um único evento.

“Conseguimos reunir famílias, trabalhadores, estudantes, empresários e crianças em uma programação extremamente diversa. A Semana S mostrou que é possível conectar saúde, esporte, cultura, lazer e qualificação em um ambiente aberto e acessível para toda a população”, disse.

Para o presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, o sucesso da programação também evidencia a força do Sistema Comércio em Mato Grosso do Sul.

“A Semana S foi uma grande vitrine do trabalho realizado pela Fecomércio, Sesc e Senac. Mais do que números, conseguimos aproximar as pessoas das oportunidades oferecidas pelo Sistema Comércio e mostrar o impacto social e econômico dessas instituições na vida da população sul-mato-grossense”, afirmou.

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