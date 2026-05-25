Coro Lírico Cantarte é atração no Teatro do Paço nesta quinta na Capital

Apresentação é gratuita e visa ampliar acesso do público a música de concerto e atrações culturais

No teatro do Paço, a música coral será destaque da próxima edição do projeto Concertos no Paço, promovido pela Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

O espetáculo acontece no dia 27 de maio, às 20h, no Teatro do Paço Municipal, com apresentação gratuita do Coro Lírico Cantarte. Reconhecido como uma das principais iniciativas de democratização cultural de Campo Grande, o projeto aproxima o público da música de concerto e amplia o acesso da população a apresentações artísticas gratuitas.

Com 19 anos de trajetória, o Coro Lírico Cantarte é referência na música vocal em Mato Grosso do Sul. Sob a regência da maestrina Edineide Dias, o grupo reúne apresentações de óperas, concertos e ações voltadas à formação de cantores e regentes.

Nesta edição, o público poderá acompanhar solos e coros clássicos do repertório lírico universal, em uma apresentação marcada pela técnica, sensibilidade e emoção do canto coral.

O diretor artístico do projeto, maestro Edilson Aspet de Azambuja, destaca a importância dos Concertos no Paço para a formação cultural da cidade.

“Os Concertos no Paço vêm se consolidando como um espaço permanente de valorização da música de concerto em Campo Grande. Nesta edição dedicada ao canto coral, o público terá a oportunidade de vivenciar a beleza da música vocal interpretada por um grupo de elevada qualidade artística e importante trajetória cultural”, afirmou.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou o papel da cultura como ferramenta de inclusão e cidadania.

“A cultura transforma, aproxima e promove cidadania. O projeto Concertos no Paço demonstra o compromisso da gestão em ampliar o acesso da população às diversas manifestações artísticas, oferecendo gratuitamente apresentações de grande qualidade no espaço público”, destacou.

Sob presidência do professor Valdir Gomes, a Fundac mantém ações voltadas à formação de público e ao fortalecimento das expressões artísticas locais, consolidando o Teatro do Paço como um importante espaço cultural da Capital.

Serviço

Evento: Concertos no Paço

Data: 27 de maio de 2026

Horário: 20h

Local: Teatro do Paço Municipal – Campo Grande/MS

Entrada: Gratuita