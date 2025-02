Sem asfalto, ruas do Jardim Colúmbia danificadas pelas chuvas passam por recuperação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, iniciou a recuperação emergencial de vias de tráfego intenso do Jardim Colúmbia, que foram danificadas durante as últimas chuvas. A previsão é de que as equipes atuem no bairro pelo período de uma semana, conforme o planejamento elaborado pela Sisep.

Como as chuvas provocaram estragos em outros pontos nas sete regiões urbanas de Campo Grande, a Sisep definiu que na primeira semana serão recuperadas as vias com maior número de pontos críticos nos bairros. No caso do Jardim Colúmbia, o trabalho está sendo realizado principalmente na Rua Paranapebas, que em sua grande parte, a erosão prejudicou a trafegabilidade e até a entrada dos carros nas garagens das residências.

As equipes também estarão trabalhando na recuperação das ruas Purus e Guia-Miçu. Alguns pontos do Jardim Colúmbia que enfrentam alagamentos quando chove forte na cidade, terão esse problema amenizado com a conclusão da drenagem e pavimentação de praticamente todas as vias do Bairro Nova Lima. Enquanto busca recursos para pavimentar o maior número possível de ruas e avenidas nos bairros da capital, a Prefeitura está com a manutenção levando patrolamento ou cascalhamento às vias sem pavimentação. A Sisep mantém todos os dias equipes de serviços em todas as sete regiões urbanas da Capital.

Nesta semana, diversas regiões urbanas de Campo Grande estão recebendo reparos e manutenção. Na Região Urbana do Segredo, as equipes estão atuando no Portal da Lagoa. Já na Região Urbana do Lagoa, os serviços contemplam o Residencial Aquarius. Na Região Urbana do Bandeira, os trabalhos estão concentrados no Jardim Pacaembu e Recanto das Paineiras. Além disso, ruas do Jardim Sumatra, na Região Urbana do Anhanduizinho, também estão sendo atendidas.