Carnaval em Corumbá, blocos de rua na Capital e campeonato de hambúrguer são atrações deste fim de semana

O carnaval está batendo na porta, e quem já quer cair na folia pode se esbaldar. Em Campo Grande, a festa começa neste sábado, com os desfiles dos blocos As Depravadas, às 9h, no calçadão da Rua Barão do Rio Branco; Farofa com Dendê, no monumento Maria Fumaça, a partir das 14h; e Calcinha Molhada, a partir das 16h, na Praça Aquidauana.

O bloco “As Depravadas”, um dos bloquinhos de rua mais antigos de Campo Grande, completou 32 anos no dia 13 de fevereiro. Mas, como o bloco é formado essencialmente por profissionais da imprensa e muitos deles estão de plantão na data, a festa acontece sempre num sábado antes do feriado prolongado. Este ano será no dia 22 de fevereiro.

Em 2025, o bloco As Depravadas presta uma homenagem a um dos maiores ícones da televisão brasileira que nos deixou no ano passado: Silvio Santos. Um nome que transcende gerações e se tornou sinônimo de alegria e carisma, ele não foi apenas um apresentador, mas um legado vivo da cultura popular do Brasil. Com mais de seis décadas de carreira, Silvio revolucionou a TV com seu jeito único de se comunicar, sua habilidade em criar programas que uniam famílias e seu talento para transformar sonhos em realidade por meio de seus lendários quadros de prêmios e sorteios.

O bloco As Depravadas, conhecido por suas homenagens irreverentes e cheias de personalidade, quer captar a essência de Silvio Santos em cada detalhe. Fantasias que remetem ao universo icônico de Silvio Santos vão alegrar a festa, que será uma imersão no universo desse ícone.

Com os clássicos bordões de Silvio Santos, como “Mah-ôe!” e “Silvio Santos vem aí!”, ecoando pelas ruas de Campo Grande, o repertório do Bloco As Depravadas promete ainda muita marchinha de Carnaval e músicas carnavalescas de sucesso!

Farofa com Dendê

Criado em 2022 a partir de uma reunião de pessoas negras, o Bloco Farofa com Dendê nasceu da necessidade de trazer a pauta racial para dentro do maior evento negro do país: o Carnaval. Desde sua primeira edição, o bloco tem sido um espaço de celebração da cultura afro-brasileira, resistência e exaltação das raízes africanas na música, na dança e na identidade do povo negro.

Em 2025, o Farofa com Dendê retorna ainda mais forte com o tema “Grandezas Amefricanas”, destacando a potência da diáspora africana nas Américas e sua influência na arte, na cultura e na luta por direitos.

Neste ano, o bloco terá uma novidade: o Farofinha Kids, que começa às 14h em uma área próxima ao Monumento Maria Fumaça. Com monitora e brinquedos, a ideia é garantir a diversão das crianças para que os pais tenham mais liberdade para curtir durante o bloco. O Farofa com Dendê é o único bloco com banda própria, com 11 músicos e diversidade de instrumentos que representam o melhor da música brasileira. No palco, estrelarão Karla Coronel, Angelique e Aline Rios.

Calcinha Molhada

O Calcinha Molhada é um bloco fundado e organizado por mulheres, que carrega o estandarte da liberdade, da diversão e de um #CarnavalSemAssedio com muito amor e respeito, ocupando os espaços públicos da nossa cidade.

A festa também começa com o Fraldinha Molhada, criando um espaço seguro e acolhedor para as famílias, com recreação infantil, perna-de-pau, oficinas brincantes, banheiros acessíveis e, claro, as músicas que a criançada ama dançar. A programação para os pequenos continua com a participação da Banda Bat’uque Canta, que cria sons e batidas a partir de instrumentos recicláveis manuseados por um grupo de crianças.

O bloco vai contar também com a DJ Mari Oghata, tocando muita brasilidade para todo mundo dançar, seguida da cantora Ariadne e o grupo Mistura das Minas, que prometem ferver a praça. A presença marcante da Bateria Filhos de Jorge, da G.R.E.S. Deixa Falar já está confirmada, e para fechar a festa com chave de ouro, a cantora Paolla vai explodir o público com um show especial de carnaval, que mistura axé, pop dançante e funk!

Corumbá

A escolha e coroação da Corte de Momo na sexta-feira, 21 de fevereiro, na Praça generoso Ponço, a partir das 19h30, marca o início oficial do Carnaval de Corumbá 2025. A programação da folia conta ainda com Concurso de Marchinhas no sábado, às 18h, no Jardim da Independência.

Já no sábado e domingo é dia de ensaio técnico das escolas de samba, na Passarela do Samba, na rua Frei Mariano e avenida General Rondon, a partir das 18h.

SEXTA-FEIRA (21)

Stand up – Glauber Cunha

O humorista Glauber Cunha traz ao Teatro Dom Bosco (avenida Mato Grosso, 225, Centro) o espetáculo ‘Mãe Raiz’, com a personagem Dona Sônia, sobre uma mãe dedicada, firme e cheia de amor. Neste show, Glauber celebra as mães de forma divertida, trazendo à toma o cotidiano as peculiaridades maternas. Além disso, as piadas sobre os filhos e os diferentes tipos de mães vão ressoar com todos, criando um ambiente leve e divertido para todas as idades. O show será nesta sexta-feira, às 20h, e ingressos estão disponíveis no Sympla, com valores entre R$ 40 e R$ 80.

2º Champions Burguer

A segunda edição do Champions Burguer começa nesta sexta-feira (21), com mais de 70 tipos de hambúrgueres e atrações musicais, na Vila Morena (Cidade do Natal). O evento irá até o domingo (23), com opções gourmets mais tradicionais até mais exóticos e afrodisíacos, com a disputa do título de melhor hambúrguer; o vencedor será anunciado no domingo. Na sexta-feira o horário de funcionamento será das 17h às 23h, e no fim de semana o festival abrirá a partir das 11h. Nesta sexta-feira a música fica por conta de João Haroldo e Betinho e da banda V12; no sábado é a dupla Rafa e Leo e no domingo João Marcos e Zé Ronaldo.

Bloco Evoé

O Bloco Evoé Baco se prepara para sei grito de carnaval nesta sexta-feira, das 18h às 23h, no Bar Tupy, na rua Antônio Maria Coelho, 1189. As atrações ficam por conta do DJ Aruan, Bloco ancestral Volpi, Ensaio Aberto. Organizado pelo grupo Teatro Imaginário Maracangalha, ele ainda se juntará ao Bloco Voro’pi, o primeiro bloco de carnaval indígena de Mato Grosso do Sul, que traz para a cidade mensagens de resistência, saberes ancestrais e a temática ‘Nada sobre nós, sem nós’.

Shopping Campo Grande

Nesta sexta, quem também traz folia é o Shopping Campo Grande, com bailinho infantil e brincadeiras carnavalescas para os pequenos. Já no sábado é o dia do concurso do cabelo maluco, e no domingo, concurso de fantasias infantis e bailinho. Todos os dias haverá oficinas de pintura facial, escultura em balões, pipoca e algodão-doce, das 16h às 20h.

SÁBADO (22)

Tributo ao Mamonas Assassinas

Uma noite especial com muita nostalgia do rock nacional está marcada no Sunset Growler Station, a partir das 18h, com a banda Alzira’s. Com um repertório que promete resgatar as memórias do rock nacional, a banda faz um tributo ao Mamonas Assassinas, marco de uma geração e da música. A abertura fica por conta do duo César Yule, com acústico dos clássicos do pop rock. Ingressos estão disponíveis no sympla, ou na portaria no dia do evento, conforme disponibilidade. A Sunset Growler Station fica na Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira.

MANUAL DE BARRO II – Concerto a Céu Aberto Para Solos de Objeto

Manual de Barro é um teatro de formas animadas, sem palavras. Um espetáculo sensível, inspirado pelo poema “Introdução a um caderno de apontamentos”, de Manoel de Barros. É possível identificar elementos recorrentes do poema no transcorrer do espetáculo, como: o avô, o neto, a casa, a árvore, a morte do avô, o gramofone e a presença e o som dos pássaros. A peça é encenada sem palavras, colocando toda a narrativa a serviço da cena. Essa é a segunda montagem do espetáculo desde sua criação, em 2006, e já passou por diversos estados do país, sendo inclusive assistida pelo próprio Manoel em vida. Serviço: A peça ‘MANUAL DE BARRO II – Concerto a Céu Aberto Para Solos de Objeto’ será apresentada nos dias 22 e 23 de fevereiro, às 16h e 19h, respectivamente, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Projeto Olubayô

O projeto ‘Olubayo – Cinema nas Comunidades Quilombolas’, realiza mais uma sessão de cinema neste sábado (22), no município de Nioaque, na Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola Família Cardoso, a partir das 19h. Olubayo, que faz parte das comemorações pelos 40 anos do grupo TEZ (Trabalho Estudos Zumbi), busca democratizar o acesso ao cinema, exibindo filmes de cineastas negros que abordam temáticas como resistência, identidade e valorização da cultura afro-brasileira. Após cada sessão, serão realizados debates com os moradores, promovendo uma rica troca de experiências e reflexões sobre as histórias e temas retratados nas obras.

DOMINGO (23)

Bloco Laricas Cultural

A Orla Ferroviária será de folia neste domingo, com o Bloco Laricas Cultural, a partir das 16h. A música fica por conta de Beca Rodrigues, Ariadne, Brasilis e mais; haverá chopp, drinks e gastrônmia. O destaque é a programação infantil, com Bloquito da Caramuja, pintura facial com Leticia Moura, e desfile de fantasias.

Shopping Campo Grande

Agora é oficial! O parque Mônica Esportes, localizado no Shopping Campo Grande, está indo embora, mas dá tempo de se divertir na aventura radical que conta com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, giro radical e espaço multijogos, além de toda a temática do grupo de amigos mais amados dos quadrinhos: a Turma da Mônica. Esse espaço é ideal para quem quer reunir a galera e garantir momentos de pura alegria. A atração é destinada a crianças de 2 a 13 anos e conta com valores a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos) e R$ 90 (121 a 160 minutos). A atração está localizada na praça de eventos em curta temporada. Inclusivo – Crianças PCD (Pessoa com Deficiência) e dentro do TEA (Transtorno Espectro Autista) têm direito à meia-entrada, mediante apresentação de carteirinha ou laudo de comprovação.

Por Carolina Rampi