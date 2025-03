Seis bairros na rota do fumacê em Campo Grande nesta quarta-feira; Confira quais

Nesta quarta-feira (12), o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em seis bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação UBV (ultrabaixo volume) – conhecido como Fumacê.

As equipes da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais) da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: União, São Conrado, Caiobá, Jardim Batistão, Jardim Tijuca, Jardim Leblon e Vila Bandeirantes.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira as ruas que o fumacê inicia o percurso pelos bairros:

União – Rua das Árvores, com Rua Paulo Hideo Katayama.

São Conrado – Rua Antônio Ignácio de Souza, com a Rua Tasso Fragoso.

Caiobá – Rua da Lógica, com a Rua Cibele

Jardim Batistão – Rua Porto Rico, com a Rua Itaporã.

Jardim Tijuca – Rua Diogo Álvares, com a Rua Bartolomeu Mitre.

Jardim Leblon – Rua Amin Lescani, com a Rua Clineu da Costa Moraes.

Vila Bandeirantes – Rua da Saudade, com a Rua Wellington.

