Inflação de fevereiro sobe 1,31% e tem maior alta para o mês desde 2003

Reajustes na energia elétrica e mensalidades escolares pressionaram preços; IPCA acumula 5,06% em 12 meses

A inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu 1,31% em fevereiro, registrando a maior alta para o mês desde 2003, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação chegou a 5,06%, acima dos 4,56% registrados anteriormente.

O principal fator para a elevação foi o aumento de 7,04% na energia elétrica residencial, que impactou o índice em 0,34 ponto percentual. O reajuste ocorreu após o fim do bônus concedido nas contas de luz em janeiro, referente à devolução de créditos tributários de PIS/Cofins. Além disso, o grupo Educação subiu 6,28%, refletindo os reajustes das mensalidades escolares com o início do ano letivo.

Outros setores também registraram alta, como Alimentação e bebidas (0,49%), Transportes (0,37%) e Saúde e cuidados pessoais (0,62%). Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos, avançou 1,48% no mês, acumulando 4,87% em 12 meses.

