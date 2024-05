Secretaria de Saúde de Dourados abre processo seletivo para contratação de 14 médicos

Foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira (6), o Edital nº 53/2024, onde a Sems (Secretaria Municipal de Saúde) abre um Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos da área médica, mediante contratação temporária.

Segundo o edital, as vagas são para médicos, médicos Pneumologista, Cardiologista, Endocrinologista, Endocrinologista Pediátrico, Neuropediatra, Oftalmologista, Psiquiatra Infantil, Psiquiatra geral, Cirurgião Vascular, Otorrinolaringologista, Ginecologista-obstetra, Ortopedista, Reumatologista e Cirurgião Geral.

Para os interessados, a inscrição e entrega de documentação acontece nos dias 13, 14 e 15/05 das 8h às 12h. As inscrições serão inteiramente gratuitas e realizadas na sala do Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, sito a rua Coronel Ponciano nº 900, Parque dos Jequitibás.

O resultado final do processo seletivo simplificado será divulgado no dia 28/05.

Para acessar o Diário Oficial do dia 06/05/2024 clique aqui.

