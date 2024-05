Cafeterias e restaurantes utilizam estratégias para ter lucro maior

[Texto: Julisandy Ferreira, Jornal O Estado de MS]

Movimentação deve ser de 20% a 30% maior como resultado da data

Previsto para o dia 12 de maio, segundo domingo do mês, o Dia das Mães já movimenta os comércios alimentícios da Capital sul-mato-grossense. De acordo com levantamento feito pela Abrasel, (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), para o Dia das Mães de 2024, é esperado que 77% dos estabelecimentos em todo o Brasil abram suas portas para receber o público. Ainda conforme a pesquisa nacional, 78% esperam superar o faturamento de 2023 e 62% acreditam que haverá um aumento nas movimentações em até 20%. No Mato Grosso do Sul, conforme aponta a instituição,

os dados seguirão a mesma linha da pesquisa nacional e a afirmativa se confirma com os estabelecimentos já apostando em estratégias criativas para conquistar o público.

No Empório do Café Kanto de Minas, as geleias, doces em compotas e artesanatos que são vendidos separadamente, dão forma às velhas conhecidas e adoradas pelo público “Cesta Café”. A proprietária do estabelecimento, Agueda Maia, argumenta que embora não vá abrir as portas no domingo, sua aposta para incrementar o lucro a partir da data serão as entregas da cesta à clientela.

“Vou fazer entrega de cestas no domingo, mas não vou abrir para o público. Durante a semana o movimento aumenta, sendo uns 20% [de incremento] nesta data. Aqui no Kanto temos público de todas as idades, jovens, meia idade e idosos”, pontuou Maia sobre a clientela que compra em seu estabelecimento para o Dia das Mães.

Segundo a empreendedora, um presente como uma cesta de café não traz apenas um valor material, mas simboliza também a memória afetiva das mães, que ao degustar os produtos artesanais, não somente comem um alimento convencional, mas podem relembrar, em muitos casos, a infância. “A gente tem muitos produtos artesanais, produtos que são produzidos a mão, por exemplo, o doce de leite que não tem conservante. Eu tenho uma amiga que brinca assim ‘esses doces são coisa de gente antiga’ e são doces que hoje, as gerações futuras, não cultivam. O Kanto vem para resgatar essa experiência dos avós, dos tataravós. Aqui a gente tem a pamonha, a carne de porco na lata e tem gente que nem conhece a carne de porco na lata, que é guardada na banha”, destaca Maia sobre os presentes com esta temática, que hoje no estabelecimento custam entre R$ 144,90 e R$ 362,90.

Cardápio especial

A proprietária da Vitrine Grill, localizada na avenida Bom Pastor, Dayane Martins Ferreira, 38, explica que para o Dia das Mães no estabelecimento todos os anos é preparado um cardápio especial, de forma a trazer uma refeição mais elaborada para um dia considerado especial pelo público. “Normalmente é uma data que eu tenho muito movimento, é o melhor dia do ano para nós, o Dia das Mães. Inclusive a gente já começou a demandar bastante energia para o domingo já”, pontuou Ferreira.

Conforme avalia a proprietária da Vitrine Grill, o principal motivo para as pessoas procurarem um ambiente fora de casa para se alimentar, é não deixar com que as mães se desgastem na cozinha em sua data especial. “Eu acho que ao almoçar fora, você consegue dar atenção em todos os sentidos. Quando você vai fazer alguma coisa em casa é trabalhoso e você não consegue dar atenção, eu acho que nesse dia as pessoas optam por almoçar fora justamente por ser uma coisa mais aconchegante. Todos ali acabam confraternizando de forma diferente, sem dar trabalho para a mãe”, avalia a empreendedora.

O gestor da Churrascaria Nativas Grill, Alex Júnior Wastowski, 38, explica que no estabelecimento, para a data, é esperado um incremento nas movimentações de 20% a 30%. Para trazer a sensação de acolhimento às famílias, a franquia vai apostar em lembrancinhas para as mães, um cardápio especial e um atendimento personalizado. “A gente muda bastante o buffet, coloca bastante variedade, tipo salmão, bacalhau, caranguejo, frutos do mar e sushis variados. Aí tem o tradicional rodízio de carne e a gente geralmente entrega lembrancinhas para as mães, faz um buffet bem diferenciado. [Nesta data] todos os anos é bom e a gente sempre tem uma média boa. Para você ter uma ideia, a gente coloca chopp e petisco para o pessoal esperar enquanto aguarda mesa, para eles não irem embora. É uma jogada que a gente faz para quem está na fila aguardando comer não ir embora”, explica Wastowski.