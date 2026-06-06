Glória de Dourados prevê investimento de quase R$ 7 milhões em sistema de energia solar

A Prefeitura de Glória de Dourados pretende investir quase R$ 7 milhões na implantação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Águas (Seinfra). O valor previsto para a contratação é de R$ 6.999.991,55.

A autorização para adesão nº 006/2026 foi publicada na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul). O município está localizado a 281 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o documento, a contratação será realizada por meio de adesão à ata de registro de preços da Codevar (Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande). A empresa escolhida para executar o serviço é a Volt Energia Ltda., sediada em Palmas, no Tocantins.

A empresa ficará responsável pela instalação completa do sistema fotovoltaico, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos necessários para a geração de energia. Entre os itens previstos estão módulos solares, inversores, estruturas de sustentação e dispositivos de proteção.

Além da implantação dos equipamentos, o contrato contempla os serviços de montagem, configuração, testes operacionais e homologação junto à concessionária de energia elétrica. Também está previsto o treinamento de servidores para a operação do sistema.

A iniciativa busca ampliar o uso de fontes renováveis no município e poderá contribuir para a redução dos gastos com energia elétrica na estrutura da Seinfra. Os detalhes sobre prazos de execução e início dos trabalhos deverão ser definidos nas próximas etapas da contratação.

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