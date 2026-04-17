Rua 7 de Setembro passa a ter mão única e altera trânsito na região central de Campo Grande

Motoristas que circulam pela região central de Campo Grande precisam redobrar a atenção a partir desta sexta-feira (17). Um trecho da Rua 7 de Setembro passou a operar em mão única, dentro de um conjunto de mudanças promovidas para reorganizar o trânsito na Capital.

A alteração vale para o trecho entre as ruas Castro Alves e Bahia, que agora segue em sentido único. A medida faz parte de um plano da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) para melhorar a fluidez e reduzir conflitos em uma das áreas mais movimentadas da cidade.

Com a mudança, condutores que trafegam pela Rua 7 de Setembro em direção ao Centro devem utilizar rotas alternativas. Uma das opções é acessar a Rua Bahia ou, uma quadra antes, a Rua Rio Grande do Sul, para chegar até a Avenida Ricardo Brandão.

A intervenção dá sequência a ajustes iniciados no começo da semana na Avenida Afonso Pena, onde algumas conversões à esquerda foram proibidas. As alterações fazem parte de um pacote de reordenamento viário na região central.

Além da mudança no sentido da via, o semáforo do trecho foi reprogramado para se adequar à nova dinâmica de circulação. A expectativa é de melhoria no fluxo de veículos, embora o período inicial de adaptação possa gerar dúvidas e exigir mais atenção dos motoristas.

Outro ponto de atenção é o cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Bahia. Assim como já ocorre nas ruas 14 de Julho e Rui Barbosa, quem segue pela avenida no sentido Parque dos Poderes não pode mais acessar a Rua Bahia, com exceção dos ônibus.

A orientação é que os condutores fiquem atentos à nova sinalização e planejem os trajetos com antecedência para evitar transtornos durante a fase de adaptação às mudanças.

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