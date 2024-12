Rodovias de MS registram queda no número de mortes durante feriado de Natal 2024

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PMR (Polícia Militar Rodoviária) registraram, no feriado de Natal, queda no número de mortes nas rodovias estaduais e federal de MS em 2024. Além dos acidentes, foram apreendidos 24 toneladas de drogas no período festivo.

De acordo com dados da PRF, entre os dias 20 e 25 de dezembro foram registrado 48 sinistros de trânsito, sendo 15 considerados graves. Desse total, 49 pessoas ficaram feridas e quatro perderam a vida. Se comparando com o mesmo período de 2023, o número à época alcançou a marca de 12 mortes em 47 acidentes.

Quando às autuações, 155 condutores ou passageiros foram flagrados sem cinto de segurança´, além de 35 crianças fora das cadeirinhas. Em relação às ultrapassagens, foram registradas 398 infrações cometidas nas rodovias federais.

Já nas rodovias estaduais, entre os dias 09 e 25 de dezembro, foram registrados 21 acidentes que resultaram em 4 mortes. No ano anterior, houveram cinco mortes em 41 acidentes. Neste ano, a Operação Boas Festas nas rodovias estaduais contou com reforço do efetivo da PMR, que recebeu 30 novos policiais recentemente, além da entrada em operação de duas novas Bases Operacioanais, em Maracaju, na MS 162, e em Angélica na MS 145.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram