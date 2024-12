Associação Beneficente Casa Rosa disponibiliza 340 vagas para consultas em mastologia entre dezembro e março

A Associação Beneficente Casa Rosa, referência nacional no atendimento a pacientes com câncer de mama, abriu 340 vagas para consultas em mastologia. As vagas serão distribuídas entre dezembro de 2024 e março de 2025, e os atendimentos ocorrerão na sede da instituição, localizada na Rua Apetubas, 181, Tijuca 2, em Campo Grande.

Dias de atendimento

Dezembro: dias 27 e 30.

Janeiro: todas as quintas-feiras.

Fevereiro: todas as quartas-feiras.

As consultas são realizadas por uma equipe especializada, liderada pelo médico mastologista Dr. Victor Rocha, e têm como objetivo garantir o acesso das mulheres a um atendimento ágil e de qualidade, especialmente para aquelas que enfrentam dificuldades no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Com essas 340 vagas, reafirmamos nosso compromisso de oferecer acesso rápido e humanizado à saúde, garantindo que nenhuma mulher fique sem o cuidado que merece.” Dr. Victor Rocha

Para ser consultada a paciente deve estar no SISREG (Sistema de Regulação da Sesau): As mulheres interessadas devem comparecer a unidade de saúde mais próxima de sua residência e solicitar o encaminhamento médico para o médico mastologista Dr. Victor Rocha na Associação Beneficente Casa Rosa.

Um compromisso com a saúde pública A Casa Rosa é reconhecida por suas ações de impacto na saúde pública, com mais de 8 mil atendimentos realizados e 166 casos de câncer de mama diagnosticados.

O projeto segue como um modelo nacional na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama, ajudando a salvar vidas e melhorar a qualidade de vida das mulheres. Além do foco na mastologia, a associação está expandindo suas atividades para atender também a saúde do homem, da criança e do adolescente, demonstrando um compromisso contínuo com o bem-estar da comunidade.

Para mais informações e agendamento, entre em contato pelo telefone (67 99851-2393). Nossa missão é salvar vidas e promover uma saúde pública de qualidade!

Com informações de Assessoria.