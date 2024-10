Retorno do Horário de Verão divide opiniões entre vantagens e desafios no dia a dia

A possibilidade do retorno do horário de verão, que foi suspenso em 2019, reacende o debate entre aqueles que veem a mudança com bons olhos e os que acreditam que ela não impacta significativamente o dia a dia. Historicamente, o horário de verão tinha o objetivo de economizar energia elétrica ao aproveitar mais horas de luz natural ao final do dia. No entanto, com o passar dos anos, a real necessidade da medida passou a ser questionada, levando o governo a suspender a prática.

Entre a população, as opiniões permanecem diversas. Para alguns, o horário de verão proporciona uma rotina mais leve e produtiva, enquanto para outros, a alteração nos horários é indiferente ou até mesmo confusa. Alguns ainda ressaltam que, no contexto atual, a economia de energia pode ser menor do que no passado, com a mudança de hábitos e o uso constante de aparelhos eletrônicos.

A expectativa é de que a decisão seja confirmada nesta quarta-feira (16), após a reunião que estava marcada para ontem (15) ter sido cancelada para que o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) apresente novos estudos sobre as condições elétricas e eventuais mudanças no cenário hidrológico.

Para o empresário César Nogueira, de 56 anos, o retorno seria bem-vindo. “O organismo acostuma rápido com essas mudanças de horário. Acho que o horário de verão nos dava um tempo a mais para fazer coisas. Acredito que ele poderia voltar”.

Já para o motorista Sebastião Rogério da Silva, de 51 anos, a mudança deveria ser outra quando o assunto é o horário. “Acho que os horários deveriam ser unificados entre os estados, independente de ser claro ou escuro. A diferença entre horários complica quem, como eu, trabalha viajando”, finalizou ele.

Por Roberta Martins