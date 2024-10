Moto explode e casa pega fogo no Aero Rancho; assista

Um incêndio assustou moradores da Rua Travessa Jaime Cortez, no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (16). Por volta das 7h30 um fogo com grande proporção destruiu parcialmente uma residência. Segundo informações, o incêndio começou após a explosão do tanque da moto do morador que estava no quintal da casa. Em segundos as chamas consumiram a varanda, fazendo o telhado desabar.

Na residência havia uma cachorra, que foi resgatada por um vizinho que pulou o muro. O Corpo de Bombeiros chegou no local para conter as chamas.

Vídeos enviados por vizinhos mostram a varanda da casa consumida pelas chamas. A equipe utilizou cerca de 4 mil litros de água para extinguir o fogo no local. Veja: