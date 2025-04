Quarta-feira (23) será de calor, ventos fortes e possibilidade de tempestades no Estado

Instabilidade deve atingir principalmente o sudoeste do estado; Campo Grande pode ter ventos acima de 60 km/h



A quarta-feira (24) será marcada por tempo instável em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuvas e tempestades em várias regiões do estado, especialmente entre a tarde e a noite. A previsão aponta para tempo com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia, mas com risco de temporais acompanhados de raios e rajadas de vento — principalmente no sudoeste sul-mato-grossense.

De acordo com os dados meteorológicos, o cenário de instabilidade é provocado pelo intenso transporte de calor e umidade, somado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e a Argentina. Esse conjunto de fatores aumenta as chances de pancadas fortes e repentinas, inclusive com ventos acima de 60 km/h.

As temperaturas seguem elevadas em boa parte do estado. No sul e sudeste, as mínimas variam entre 18°C e 20°C, com máximas entre 25°C e 28°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, os termômetros devem registrar mínimas entre 23°C e 25°C, chegando a até 31°C durante a tarde. No bolsão, leste e norte, a variação fica entre 20°C e 33°C.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 21°C e máxima de até 29°C. A capital também deve enfrentar ventos intensos, com rajadas que podem superar os 60 km/h, vindos principalmente dos quadrantes norte e leste.

Quem precisar sair de casa deve ficar atento às mudanças no tempo e, se possível, evitar áreas abertas durante tempestades com raios.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram