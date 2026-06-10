“Promo Centro” terá mais de 100 lojas, serviços gratuitos e transmissão da Copa do Mundo na região central de Campo Grande

A Campanha da CDL Campo Grande movimenta o comércio da região central e reúne atendimento à população, atrações culturais e concurso de vitrines temáticas

Mais de 100 lojas da região central de Campo Grande participam, entre os dias 11 e 13 de junho, da Promo Centro, campanha realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande para incentivar as vendas e atrair consumidores ao Centro da Capital.

A ação é gratuita para os lojistas e integra uma programação especial que inclui o “MS Cidadão”, iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul marcada para esta quarta-feira (11) no Shopping Pátio Central.

As lojas inscritas estão identificadas com cartazes oficiais da Promo Centro. Se o consumir passar na frente e encontrar o encarte, é certeza que dentro da loja vai ter produtos em promoções.

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O presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Figueiredo, diz que a iniciativa é uma oportunidade para ampliar as vendas sem custo para os comerciantes.

“É uma oportunidade que todo lojista da área central tem de participar a custo zero. Além disso, na quinta-feira, dia 12, é o Dia dos Namorados, uma data que sempre movimenta o comércio, e quem estiver com promoções deve garantir um faturamento extra”, afirma.

Serviços gratuitos e programação cultural

A abertura da Promo Centro acontece junto com o MS Cidadão, que oferecerá atendimento presencial e gratuito à população, sem necessidade de agendamento.

Entre os serviços confirmados estão atendimentos do Procon, Funtrab, Detran-MS, Energisa, campanhas de vacinação e a carreta do Hemosul para doação de sangue.

A programação cultural começa às 9h30 com apresentação da Banda da Polícia Militar na calçada do Shopping Pátio Central. Ao longo do dia, o público também poderá acompanhar atrações musicais.

Às 15h, a praça de alimentação do shopping receberá a transmissão, em telão, da abertura da Copa do Mundo.

Concurso de vitrines

Os lojistas que decorarem as vitrines com o tema Copa do Mundo participarão de um concurso especial. A loja vencedora receberá como prêmio dez dias de veiculação gratuita na TV MS Record.

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