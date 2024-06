Confira a programação esportiva em Três Lagoas neste final de Semana

Confira os eventos esportivos na cidade de Três Lagoas, neste final de semana.

COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR

Neste domingo, dia 16 de junho, vamos conhecer os campeões do Campeonato Municipal Varzeano e Copa Municipal de Futebol Amador. No sábado serão disputadas as partidas que vão definir os 3º colocados.

Local: Estádio Madrugadão

Endereço: Rua Augusto Corrêa da Costa 3031, Jardim Alvorada

Dia 15 (sábado) Disputa do 3º lugar

20h00 – DESPACHANTE 3 LAGOAS / UNOPAR X BELA VISTA EC

Dia 16 (domingo) Disputa do título

08h00 – ASSOC. AMIGOS DOS ATLETAS / STA. TEREZINHA X SAMPAIO CORRÊA FC

CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO

Dia 15 (sábado) Disputa do 3º lugar

Estádio Madrugadão

Endereço: Rua Augusto Corrêa da Costa 3031, Jardim Alvorada

18h20 – MAC X ASSOC. ATL ACAJUTEL

Dia 16 (domingo) Disputa do título

09h20 – ORATÓRIO SD SÁVIO X EF IPANEMA

