Artistas da dança de Mato Grosso do Sul apresentam seus processos cênicos na Mostra Toró

O Programa Plataforme-se, espaço de criação, experimentação e difusão da dança, realiza nos dias 15 e 16 de junho de 2024 a Mostra de Processos Cênicos do projeto ‘Toró Residência Artística’. O evento acontecerá no Teatro Aracy Balabanian, localizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo, a partir das 19 horas. A entrada é gratuita, e as reservas de ingressos podem ser feitas pela plataforma Sympla. O projeto conta com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC), por meio da Fundação de Cultura (FCMS) e Governo do Estado de MS.

TORÓ é a primeira residência artística proposta pelo Plataforme-se em Mato Grosso do Sul, focada nos processos criativos em dança. A iniciativa contemplou 6 propostas de estudantes e artistas da dança de Mato Grosso do Sul, sendo 2 trabalhos em dupla e 4 trabalhos solos. Os participantes passaram por um processo acompanhado, por 2 meses, para o desenvolvimento de suas criações artísticas, tendo uma etapa online e outra etapa presencial em Campo Grande, sob a orientação dos mentores Janaína Lobo de Teresina/PI e Neemias Santana de Salvador/BA.

Janaína Lobo é artista-etc: artista da dança, mãe, teresinense e atua com criação, gestão cultural, curadoria e docência. Atualmente é mestranda no Programa de Pós Graduação Profissional em Dança – PRODAN, na UFBA; codiretora e curadora do JUNTA festival: Dança e Contemporaneidade. Já Neemias Santana é artista de dança, com base em Salvador (Bahia). Licenciado em dança pela Universidade Federal da Bahia, desde 2007 atua como dançarino, professor, coreógrafo, curador e livre pesquisador. É codiretor e membro fundador do “Nii/Colaboratorio”, plataforma que reúne criadores, dançarinos e produtores de dança em Salvador (BA) desde 2015.

A programação contará com 3 trabalhos por noite. Na primeira noite (15), teremos em cena ‘Onde começa você onde termina eu’ com as intérpretes criadoras e professoras de dança de salão Aline Alfaia e Laísa Zucareli. Neste procedimento cênico, duas mulheres dançam juntas, investigando como os corpos dialogam dialeticamente, explorando a tensão do ímã. Em seguida, teremos ‘Matéria’ da bailarina, coreógrafa e diretora Társila Bonelli, que na busca por tentar falar e ser falada, de se inserir na língua e na linguagem, a intérprete criadora um painel de diversas vozes a fim de criar uma tessitura afetiva onde dizer e ouvir são ações de um mesmo assombro. E para fechar a noite, o dançarino e coreógrafo Ariell Lukasss encontra-se no limiar entre os impossíveis de si para uma tentativa de dançar na obra ‘Meio de escape’.

No segundo dia (16), a programação abre com a intérprete criadora Eduarda Zubieta em ‘Frenesi’, que busca um diálogo entre o dito e o não dito, o selvagem e o controlado, e explora a obsessão e a vulnerabilidade mediante gestos crús em um corpo que revela a complexidade dos desejos. Em seguida, temos ‘Bacu’ do performer, coreógrafo e bailarino Daniel Andrade, que se tensiona em um exercício contínuo na dissociação da fronteira em ser um monstro e ser uma pessoa. A mostra se encerra com ‘Para las amigas’, das coreógrafas e intérpretes criadoras Taynara Freitas e Bruna Oshiro que na tentativa de recomeçar as intérpretes se posicionam dançando suas histórias de diversas formas: uma amiga, uma vó, uma perda, um gesto.

Ao final de ambas as noites, haverá um bate-papo com o público sobre os processos cênicos apresentados, mediado pelo escritor e poeta Febraro de Oliveira.

SERVIÇO

Evento: Mostra de processos cênicos do projeto Toró Residência Artística

Data: 15 e 16 de junho de 2024, às 19h.

Local: Teatro Aracy Balabanian, Rua 26 de Agosto, 453 – Centro.

Entrada: Gratuita

Outras informações pelo Instagram.

