Prints de conversa sexual de inspetor de Ceinf circulam em Ribas do Rio Pardo

Mensagens trocadas com uma mulher vazaram e circulam nas redes socias de moradores

Um homem identificado como Evandro Rocha Júnior, vulgo ‘Evandro Capoeira’ teve conversas de teor sexual vazadas nas redes sociais em Ribas do Rio Pardo. O homem é inspetor do Ceinf (Centro de Educação Infantil Crianceiras) da cidade.

Os prints da conversa entre Evandro e a mulher tem ciruculado entre os moradores da cidade que expressaram estar chocados. O caso repercutiu pelo fato dele exercer a atividade de inspetor no centro educacional.

Na mensagem ele pergunta se a mulher quer ver sua genitália entre outros conteúdos sexuais. Nas redes sociais pessoas se manifestaram contra as mensagens e outras afirmaram que o conteúdo se refere a vida privada do inspetor. O servidor tem remuneração de R$ 2,4 mil, segundo o Portal da Transparência do Município.

A prefeitura de Ribas do Rio Pardo divulgou em um trecho da nota que “o episódio não tem relaçlão com as atividades do Centro de Educação Infantil que o servidor exerce suas funções. Trata-se de conteúdo de natureza privada, divulgado em redes socias pessoas”

Também foi divulgado pela prefeitura que o executivo municipal irá empreender esforços para esclarecimento do caso.

Confira a nota na íntegra:

