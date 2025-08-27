Empresário tem carro quebrado após passar por lombada irregular em Terenos

Claudio Alves Sertão seguia para visitar familiares no Dia dos Pais quando veículo sofreu danos de até R$ 35 mil



O Dia dos Pais terminou em transtorno para o empresário Claudio Alves Sertão, de 49 anos. Na manhã de 10 de agosto, ele dirigia em uma estrada vicinal no município de Terenos, a cerca de 31 km de Campo Grande, quando o carro em que estava com a família foi arremessado por uma lombada construída acima do padrão. O impacto quebrou o câmbio do veículo, desalinhou toda a frente e ainda causou ferimentos em seu joelho.

O empresário seguia a menos de 40 km/h quando atingiu a elevação. O carro, um Equinox 2020, parou de funcionar logo em seguida, com vazamento de óleo. A família precisou de guincho para remover o automóvel, que permanece em oficina. Além dos danos mecânicos, o choque provocou um machucado no joelho de Claudio, que ficou dias com dificuldade para andar.

“Há 20 anos eu conheço essa estrada. Eu estava a menos de 40 [quilômetros] por hora quando vi a lombada, pensei que fosse normal. Mas quando o carro subiu, não tinha mais o que fazer, porque a lombada é muito grande. É totalmente desproporcional, inclusive vários relatos lá que outros carros já se danificaram também por conta dessa lombada”, contou.

O prejuízo calculado pelo empresário chega a R$ 35 mil apenas com a troca do câmbio, sem contar os reparos de funilaria e alinhamento. Ele procurou a prefeitura de Terenos no dia seguinte para tentar um acordo, mas não obteve resposta positiva. Segundo ele, o prefeito disse para ele “procurar a justiça”.

Moradores da região relatam que a mesma lombada já havia sido alvo de reclamações e chegou a ser rebaixada após outros acidentes. Ainda assim, o obstáculo segue provocando problemas para motoristas que circulam pela estrada.

Claudio também lembrou outro episódio que reforça a sensação de negligência na zona rural do município. Em julho de 2022, Adjaldo Garcia Custódio, de 38 anos, morreu depois que o carro que dirigia caiu da ponte do Córrego Varadouro, no Assentamento Santa Mônica. Moradores afirmaram na época que a falta de guarda-corpo contribuiu para a gravidade do acidente, que deixou ainda uma mulher e uma criança feridas.

O empresário afirma que, após a orientação recebida do prefeito, vai recorrer à Justiça para tentar ser indenizado pelos prejuízos.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram