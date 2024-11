Primeira agência do Detran integrada ao Sest Senat leva prêmio nacional e será modelo para outros estados

A parceria inédita entre o Governo do Estado – por meio do Detran-MS (Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul) – com o Sest Senat que possibilitou a instalação da primeira agência do Detran integrada ao Sest Senat no Brasil, garantiu o 1° lugar do Prêmio Iniciativas de Destaque do Encontro Nacional de Lideranças (ENL) realizado pela diretoria executiva nacional da instituição.

A premiação ocorre entre as 169 unidades operacionais do Sest Senat espalhadas pelo Brasil, e a partir de agora, a iniciativa de Mato Grosso do Sul pode ser modelo para outras unidades.

Herivelto Moisés, diretor da unidade operacional do Sest Senat Campo Grande, explica que são mais de 1 mil atendimentos mensais que a presença do Detran na unidade fez aumentar em 20% a receita de balcão.

“Foram 16 cases de sucesso apresentados a nível nacional, e nós ficamos na primeira colocação com mais de 51% dos votos. É uma ação que pode ser replicada em outras unidades. Foi um case de sucesso que está dando muito resultado tanto para a instituição quanto para o setor de transporte e existe uma possibilidade de ela ser replicada para os demais estados brasileiros”.

Na avaliação do Supervisor de Conselho Regional MS/MT, José Luiz Rachid, a premiação é motivo de orgulho e fruto de um trabalho transversal em prol da sociedade.

“É uma parceria que nenhum outro Estado tem. Depois da premiação, nós tivemos muitas perguntas, muita gente procurando saber como nós conseguimos uma façanha desta. Porque não existe. Tô pra dizer que é até impensável em âmbito nacional uma unidade do Sest Senat receber uma agência do Detran que agiliza tanto o setor de transporte e facilita muito a vida do trabalhador. Essa agência veio contemplar e premiar justamente esse setor produtivo da nossa economia”.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, as instituições já estudam novas parcerias.

“O Governo do Estado tem procurado estabelecer parcerias produtivas em vários setores. E o Detran, um órgão extremamente importante pela quantidade de clientes e demanda que nós temos. Esta parceria que firmamos está produzindo resultados. Nós temos que ressaltar essa integração que vem atender as necessidades dos clientes do Sest Senat com a facilidade dos nossos serviços. Prêmio merecido, a gente espera que essa parceria se amplie, já estamos programando algumas novas atividades interessantes para Dourados para que a gente conquiste novamente o prêmio no ano que vem”.

O case de sucesso de Mato Grosso do Sul, que é a agência do Detran integrada ao Sest Senat, foi reconhecido durante evento realizado em Brasília para mais de 1,3 mil participantes presenciais e outros 6,6 mil que acompanharam virtualmente.

Pioneira, a agência do Detran-MS integrada ao Sest Senat começou a funcionar em dezembro de 2023.

Com informações da Agência de Notícias de MS.