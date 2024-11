Nova Frota Double Service Andorinha

Com 76 anos de história, A Empresa de Transportes Andorinha adquiriu 21 novos ônibus Marcopolo Double Decker, 15m e 4 eixos, sendo 8 com chassis da marca Scania e 13 com chassis

Volvo. A nova frota Double Service vem equipada com 32 poltronas leito elite no piso superior e 08 poltronas leito cama vip, no piso inferior e conta com o que há de mais moderno em tecnologia de segurança embarcada, todos os ônibus com sensor de frenagem e assistência de saída de faixa e câmera de ré.

Os novos ônibus serão utilizados em linhas dos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O objetivo principal é oferecer aos clientes da Andorinha o que existe de mais moderno no mercado mundial de transporte de passageiros.

Para a diretoria, a chegada dos novos ônibus é um marco importante, tendo cada vez mais o foco na satisfação de seus clientes, pois está ligada diretamente ao conforto, segurança e confiança na empresa que sempre busca inovar.

Outro motivo importante é a preocupação com o meio ambiente – os novos veículos trazem a tecnologia Euro 6, que reduz significativamente a emissão de gases poluentes no ar – e as mudanças climáticas, onde cada segmento deve mais que nunca fazer sua parte.

