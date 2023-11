Prefeitura de Nova Andradina realiza consulta pública sobre o transporte coletivo e mobilidade urbana

Está lançada em Nova Andradina uma consulta popular para ouvir a população e assim realizar a formulação dos Planos de Mobilidade Urbana e de Transporte Coletivo Urbano do município.

São solicitadas informações socioeconômicas, sobre o cotidiano, bairro onde reside, locais em que trabalha, estuda e frequenta para atividades religiosas, de lazer. além do modo de locomoção, sobretudo a opinião sobre aspectos urbanos e situação da infraestrutura do município.

Para participar é só responder as questões no formulário por meio do link.

Por meio de processo licitatório, contratou a empresa “Gasini Mobilidade Urbana” para a realização de um mapeamento técnico completo da planta urbana de Nova Andradina para definir as ações do poder público no sentido de melhorar a vida na cidade através de um sistema padronizado de mobilidade, incluindo a implantação do transporte coletivo.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.