Prefeitura avança com manutenção dos espaços turísticos e de lazer, agora com os trabalhos sendo realizados no Mirante do Aeroporto

Mais um espaço que se tornou ponto de encontro das famílias de Campo Grande e visitantes está recebendo o trabalho de manutenção. Os trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) iniciaram nesta quinta-feira (03) a limpeza da calçada do Mirante do Aeroporto, para que os usuários possam frequentar o local sem riscos de acidentes por conta das pedras soltas.

Está sendo feita a limpeza do local para que posteriormente sejam colocados os bloquetes de concreto nas áreas danificadas.

Alex Fernandes costuma frequentar com a família o Mirante do Aeroporto e elogiou a iniciativa da Prefeitura. “É de extrema importância isso, principalmente por ser um ponto turístico da Capital, onde vem pessoas de fora também para ver o pouso e decolagem das aeronaves”.

Nesta etapa estará sendo feita a substituição das pedras por bloquetes de concreto nos pontos onde há riscos aos frequentadores do Mirante. A Sisep já está elaborando estudo para uma revitalização do local, visitada por dezenas de pessoas entre adultos, crianças e idosos, principalmente no final de tarde.

Na região, recentemente a Sisep executou obras nos pontos de captação das águas das chuvas. Como lá ocorriam constantes roubos das grades das bocas de lobo que ficam no canteiro central da Avenida Duque de Caxias, no lugar das grades de ferros foram colocadas barras de concreto, que foram fixados de forma para que não sejam arrancadas pelos vândalos.

A Orla Morena já passou por revitalização no ano passado, com trabalhos de reparos, assim como o Elias Gadia. E a Prefeitura está executando a revitalização da Lagoa Itatiaia, no bairro Tiradentes.

O projeto da Lagoa prevê o calçamento com piso de 62 mil metros quadrados de trilhas, academia para idosos, pista de caminhada, área de convivência, playground, palco para pequenas performances artísticas, espaço para aulas de educação ambiental e decks. Além de um novo prédio para a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.