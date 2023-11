Prefeitura arrecadou até o momento R$ 7,7 milhões com refinanciamento

A Prefeitura Municipal de Campo Grande arrecadou até o momento R$ 7,7 milhões com refinanciamento de dívidas dos contribuintes. Os dados do balanço foram divulgados pela secretária municipal de Finanças, Márcia Hokama, após mais um sorteio do IPTU, realizado na manhã de hoje (22), na Central de Atendimento do Consumidor (CAC).

“Esses números estão dentro da expectativa. O pessoal sempre deixa para pagar no último dia, que vence no dia 15. Mas no final do refis, sempre entra a maior quantidade”, relatou a secretária.

A secretária ainda alertou a população que o programa não será prorrogado, já que a Câmara Municipal deve entrar em recesso e o ano que vem é ano eleitoral. “O contribuinte precisa se antecipar, penso assim ‘vou fazer em seis [vezes], em 12, prefiro pagar a vista’. É se programando para que dê tempo de quintar as dívidas e não ir deixando para a última hora”, completou.

O Refis do IPTU entrou em ação no dia 14 deste mês, com expectativa de arrecadar mais de R$ 50 milhões de reais. Os contribuintes, seja pessoa física ou juridica, que estiverem interessados, podem parcelar ou até quitar os débitos ativos e assim não ter problemas com os tributos municipais. Caso optem por pagar à vista, os descontos serão de até 90% da atualização monetária. Já os parcelamentos, podem ser até 6 vezes, mensais, com remissão de até de 70%, tendo parcelas mínimas até no valor de R$ 100

Os atendimentos são presenciais na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2.655, no Centro da Capital, das 8h às 16h. Os pagamentos podem ser realizados em agências bancárias ou até em cartão de crédito, seja no débito ou PIX. Caso optem de forma online, o endereço é aqui

Sorteio do IPTU de 2023

O sorteio IPTU dá Prêmios 2023 deste mês de novembro aconteceu na manhã de hoje (22). A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), entregou os prêmios diretamente para os vencedores.

A aposentada Norma Elisabeth Hoffman Boretti, de 68 anos, foi a ganhadora de um Renault Kwid zero quilômetro

“Quando preenchi os papéis, eu tinha certeza que iria ganhar. Na hora falei assim ‘esse carro será meu’. Quando recebi a ligação, não acreditei. Até achei que era trote, até ouvir que a prefeita queria falar comigo’, revelou bastante feliz por receber o prêmio.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.