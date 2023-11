VÍDEO: Criança é salva de engasgo em shopping por bombeiro de folga

Em ação rápida e eficaz, uma criança foi salva de um engasgo na praça de alimentação de um shopping na tarde do último domingo (19). O caso aconteceu em Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande, e foi registrado por câmeras de segurança do local.

Nas imagens é possível ver um grupo de pessoas em uma mesa, na praça de alimentação do shopping. Em determinado momento a mãe levanta com a criança nos braços, um menino de aproximadamente um ano, e se desespera ao ver que o bebê não consegue respirar.

Sem saber o que fazer, a mãe parece pedir ajuda a quem está ao redor. Um homem se aproxima, rapidamente pega o bebê no colo e começa a realizar as manobras de desengasgue.

Conforme o Dourados News, o homem do vídeo responsável por salvar a vida da criança é o bombeiro Hilton Ratier de Sousa Junior, soldado do Corpo de Bombeiros de Naviraí, onde reside. Ele contou ao jornal que estava no shopping com a esposa, de férias no município de Dourados.

“Notei uma movimentação estranha por parte da mãe, a angústia em seu rosto ativou meu exercício, prontamente entendi a situação e corri para prestar o suporte! A criança estava com a coloração roxa, o termo técnico é cianótico, isso ocorre por conta da falta de oxigênio devido à obstrução das vias aéreas pelo engasgo”, contou ao veículo.

Felizmente a criança desengasgou logo no início da manobra e após confirmar que ela estava bem e respirando normalmente, Hilton a entregou de volta para a mãe que estava em estado de choque. Ele conta que essa não é primeira vez que realiza em salvamento nessa situação, inclusive em momentos de folga, como o desta vez.