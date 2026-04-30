PrefCG amplia parcerias para maior programa de asfalto da década

Ao assinar, nesta quinta-feira (30), o contrato de repasse de R$ 100 milhões da bancada federal para obras de pavimentação e drenagem em Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes anunciou um novo aporte de igual valor em parceria com o Governo do Estado. Com isso, o volume de investimentos previstos na malha viária da Capital, que antes era de R$ 540 milhões, chegará a cerca de R$ 640 milhões até 2028.

Além desses recursos, o município já havia assegurado R$ 143 milhões por meio do programa Avançar Cidades, ampliando o conjunto de obras em andamento e previstas, que devem contemplar mais de 40 bairros.

Somados, os valores apresentados durante o ato chegam a R$ 343 milhões, sendo R$ 100 milhões da bancada federal, R$ 143 milhões do Avançar Cidades e R$ 100 milhões do Governo do Estado, reforçando o esforço conjunto entre os entes públicos para ampliar a infraestrutura urbana da Capital.

Ao destacar o momento, a prefeita Adriane Lopes afirmou que o investimento representa uma resposta a uma demanda histórica da população. “Hoje é um dia de celebração para Campo Grande. Há bairros que aguardam há quatro ou cinco décadas por infraestrutura. Fizemos o dever de casa. Não foi fácil, mas, com responsabilidade e parcerias, conseguimos avançar e levar asfalto a 19 bairros da nossa cidade.”

Adriane também reforçou o apoio das lideranças políticas. “Quero agradecer à senadora Tereza Cristina, ao senador Nelsinho Trad e a toda a bancada federal, na pessoa do deputado Dagoberto Nogueira, do deputado federal Luiz Ovando e de Geraldo Resende. É assim que se trabalha: com seriedade, transparência e respostas rápidas”.

O coordenador da bancada, deputado Dagoberto Nogueira, destacou a articulação conjunta para viabilizar os recursos e a agilidade no processo. “Toda a bancada aprovou rapidamente os recursos. Sabemos da urgência dessas obras. Esse é um trabalho coletivo.”

Ele também ressaltou o esforço financeiro integrado entre os entes públicos. “Com os recursos da bancada, do município e do Governo do Estado, chegamos a cerca de R$ 350 milhões em investimentos.”

O senador Nelsinho Trad enfatizou a importância da união institucional e do trabalho técnico necessário para viabilizar projetos desse porte. “Não é fácil tirar projetos assim do papel. São muitas etapas, mas, quando há união, os resultados aparecem. É um momento de celebração para Campo Grande.”

A definição dos bairros contemplados foi realizada de forma conjunta entre a bancada federal, vereadores e o Executivo Municipal, priorizando regiões com maior demanda por infraestrutura. A emenda de bancada permite a destinação de recursos para obras estruturantes de grande impacto social, com execução obrigatória pelo Governo Federal.

Bairros atendidos

Com os recursos da bancada federal, serão executados 33,96 quilômetros de pavimentação, contemplando 19 bairros das regiões Anhanduizinho e Lagoa, áreas que concentram maior número de vias sem asfalto e menor renda per capita.

Nesta etapa, bairros como Vila Aimoré, Residencial Aquarius I e II e Parque Residencial União II passam a ser contemplados. Nos outros 15 bairros, já atendidos em etapas anteriores, os projetos foram ampliados com a inclusão de novas vias.

Na região do Anhanduizinho, serão 9,546 km de pavimentação, beneficiando bairros como Jardim Los Angeles, Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Amapá, Jardim das Nações, Guanandi II e Vila Aimoré.

Já na região da Lagoa, serão 24,418 km, atendendo bairros como Coophavilla II, Jardim Batistão, Jardim Santa Emília, Jardim São Conrado, Jardim Tijuca II, Jardim Verde Mares, Residencial Flores, Parque Residencial dos Girassóis, Residencial Oliveira, Aquarius I e II, além do Parque Residencial União II.

Durante o ato de assinatura, a prefeita Adriane Lopes anunciou outros bairros que serão atendidos pelo Governo do Estado, como Jardim Nashville, Lagoa Itatiaia (etapas B e C), Moreninha, Samambaia e Itamaracá.

Responsável pela articulação técnica e estruturação dos projetos, a secretária especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Catiana Sabadin Zamarrenho, destacou o volume de investimentos e o andamento dos processos. “Somados, já são mais de R$ 250 milhões e mais de 80 quilômetros de asfalto novo e drenagem, o que vai mudar a realidade da cidade. Os projetos estão em licitação e em análise da Caixa, e nosso desafio é dar a ordem de serviço dentro do prazo legal.”

O secretário-adjunto da Sisep, Paulo Eduardo Soares, reforçou o desafio da execução. “Nunca se viu em Campo Grande um aporte tão grande vindo da bancada federal. Agora cabe a nós executar e levar essas melhorias para a população”.

Recurso garantido em caixa

A prefeita destacou que o recurso foi empenhado pelo Governo Federal em abril de 2026, por meio do Ministério das Cidades, e será operacionalizado via contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal, responsável pela análise técnica, condução das licitações e fiscalização das obras.

O superintendente de Redes da Caixa, Augusto Vilhalva, ressaltou a dimensão do investimento. “São valores expressivos. Poucas capitais recebem um volume como esse, que fará diferença direta na vida das pessoas”.

Atualmente, os projetos de engenharia estão em análise, etapa necessária para autorização das licitações. Os processos devem ser realizados até o início de julho, conforme o calendário eleitoral, e a ordem de serviço está prevista para após o período de defeso eleitoral.

Com a formalização do contrato, Campo Grande avança na consolidação de um amplo programa de infraestrutura urbana, voltado à redução de desigualdades, valorização dos bairros e melhoria das condições de vida da população.

Por Prefeitura de Campo Grande