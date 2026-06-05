População poderá retirar mudas gratuitamente durante Semana do Meio Ambiente

Ação acontece nos dias 11 e 12 de junho e inclui oficinas de plantio para incentivar a arborização urbana e a preservação ambiental

O Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul) realiza, nos dias 11 e 12 de junho, a XIII Semana do Meio Ambiente, em Campo Grande. A iniciativa integra as ações alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

A programação será realizada na sede do Conselho e contará com atividades voltadas à conscientização ambiental, à promoção da sustentabilidade e ao incentivo da arborização urbana.

Um dos destaques será a distribuição gratuita de mudas para a população, das 13h às 17h, no Espaço de Eventos Engenheiro Civil Aroldo Abussafi Figueiró, localizado no saguão da instituição. A ação busca estimular o plantio de árvores e ampliar a participação da comunidade na preservação dos recursos naturais.

Além de receber uma muda, os visitantes poderão participar de oficinas de plantio, nas quais serão oferecidas orientações sobre cultivo, manejo e cuidados necessários para o desenvolvimento saudável das plantas.

Segundo o Conselho, a proposta é compartilhar conhecimento prático e incentivar a adoção de ações sustentáveis que contribuam para o aumento das áreas verdes em residências, bairros e espaços públicos.

A XIII Semana do Meio Ambiente conta com a participação de parceiros ligados à sustentabilidade, entre eles o Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), a Mútua-MS, a Águas Guariroba e outras instituições apoiadoras.

A expectativa é reunir profissionais, estudantes e a população em geral em atividades que reforcem a importância da preservação ambiental e da adoção de hábitos mais conscientes para a construção de cidades mais sustentáveis.

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