População pode votar nos Presépios expostos para concurso natalino em Corumbá

Até o dia 22 de dezembro estará aberta a votação popular para o Concurso de Presépios 2023 em Corumbá. Os presépios estão expostos no Jardim do Natal, na Praça da Independência.

Ao todo são 15 presépios nas duas categorias Tradicional e Temático. Para realizar a votação, os interessados poderão se credenciar para votar apenas uma vez, serão recebidas duas cédulas de votação, para cada categoria.

Na hora da votação deve ser aparesentado um documento de identificação que contenha nome completo, data de nascimento e número de CPF. Pessoas a partir de 8 anos de idade podem participar da votação do concurso

O resultado acontece no mesmo dia (22) a partir das 20 horas. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão os prêmios.

O primeiro colocado, que conseguir o maior número de votos válidos receberá R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); o segundo receberá R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) de premiação; o terceiro receberá R$ 1.000,00 (mil reais)

Os prêmios serão pagos em parcela única, em até 60 (sessenta) dias, após a realização do concurso, por depósito na conta bancária indicada pelo candidato na inscrição.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.