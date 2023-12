Progração natalina na 14 de julho e Cidade do Natal; Confira as atrações

Programação Natalina – Nesta quarta-feira(20) em Campo Grande haverá apresentações na Cidade do Natal e 14 de julho; Confira quais são:

14 de Julho

Nesta quarta-feira (20), a animação ficará por conta do músico Adriano San às 20h. A parada natalina na Rua 14 de Julho acontece todos os dias às 19h.

Cidade do Natal

A população poderá conferir a apresentação da Escola Cristã de Dança Salt a partir das 18h, seguido do Coral E.M.I – Edenis Music Inpiration às 20h. A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A abertura do local é às 17h e encerra as atividades às 22h.

