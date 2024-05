Ponto de vacinação contra a dengue e gripe funcionará durante a Expoagro em Dourados

Em Dourados, começa nesta sexta-feira (10), A 58ª edição da Exposição Agropecuária no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. A exposição vai até o dia 19 de maio e conta na programação com apresenta shows, ambientes de negócios, eventos técnicos destinados aos pequenos, médios e grandes produtores rurais e participação de grandes especialistas de instituições nacionais.

São esperadas a movimentação de 100 mil pessoas no local e aproveitando essa oportunidade acontece no evento vacinação contra a dengue, e a vacina contra influenza (gripe). Equipes do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) realizarão a imunização no espaço na exposição montado na Feira do Empreendedor das 15h às 21h No sábado e domingo, o atendimento começa às 12h.

Quem pode se vacinar?

A vacina contra a dengue estará disponível para o público geral, entre 18 e 59 anos, seguindo recomendação do Ministério da Saúde. Já a vacina contra influenza pode ser aplicada em todas as pessoas maiores de 18 anos. As duas, porém, não podem ser aplicadas juntas.

“A recomendação é de que se espere um intervalo de, pelo menos, 24 horas entre uma dose e outra. Então, é possível receber a vacina contra a dengue em um dia e contra a gripe, no dia seguinte, ou vice-versa”, explica o gerente do NI, Edvan Marcelo Marques.

Ele explica que, no caso da Qdenga, é a última chance para se receber a primeira dose. “No dia 19, quando se encerra essa edição da Expoagro, termina também o prazo para se tomar a primeira dose da vacina contra a dengue. Lembrando que as doses seguem disponíveis também em todos os postos de saúde e na sala de vacinação do PAM”, completa Edvan.

