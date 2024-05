Dorival Jr explica lista de convocados com apenas três que atuam no Brasil

Dorival Jr anunciou a convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira (10) e falou sobre a lista ter apenas três jogadores que atuam no futebol brasileiro: Bento, Guilherme Arana e Endrick.

“Uma decisão puramente técnica com todos os nomes. Procuramos avaliar e analisar todos os atletas em atividade. Volto a dizer que não importa idade, clube, qualquer outra situação que não seja o momento de cada atleta e sua condição, a entrega que pode apresentar. Processo de avaliação é difícil. Não estar nesse momento não quer dizer nada. Teremos dois amistosos iniciais, se tivermos necessidade de alterar, pela área técnica ou médica, faremos para a Copa América”, disse o técnico.

Protagonismo dividido. “Nós precisamos de protagonistas, não um único protagonista. A divisão de responsabilidade vai fazer nosso time crescer, melhorar, encorpar. Importante ter jogadores desse nível, depois se Deus quiser contando com Neymar. Por enquanto, temos que fazer aflorar responsabilidades de cada um”

Evanilson e ausência de Richarlison. “Pouco atuou no país, mas vem chamando a atenção ultimamente. Tem entendimento muito claro da função que executa. Tanto sai para poder ser um homem que complemente um dois à frente da área, como infiltra muito bem quando atacamos pelos lados. Richarlison teve uma lesão na panturrilha, não oficializada pelo clube, mas fizemos contato com o atleta e ele nos comunicou”

Casemiro fora. “Casemiro merece reconhecimento de todos nós. Conversei com ele em Manchester há três meses e falei do momento dele e de sua equipe. Não significa que está descartado, ele sabe o que penso dele e neste sábado (11) farei um contato com ele colocando o que pode vir a acontecer futuramente. Ele merece consideração, carinho, respeito, e que acreditamos num atleta desse nível. ”

“Neymar ainda pode entrar na lista? Não, imediatamente não. Não o teremos nesse momento. Alterações podem ocorrer, temos dois amistosos e pensamos no mesmo grupo para a Copa América, mas não necessariamente. Podemos ter alterações técnicas, físicas, médicas. Espero que os que não estejam aqui agora continuem se preparando. Competições est acabando nesse intervalo entre apresentação e primeiros jogos. Convocações de repente acontecerão e todos precisam estar preparados.

Convocados

Goleiros:

Bento – Athletico-PR

Ederson- Manchester City (ING)

Alisson – Liverpool (ING)

Laterais:

Danilo – Juventus (ITA)

Yan Couto – Girona (ESP)

Guilherme Arana – Atlético-MG

Wendell – Porto (POR)

Zagueiros:

Beraldo – PSG (FRA)

Eder Militão – Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Marquinhos – PSG (FRA)

Meio-campistas:

Andreas Pereira – Fulham (ING)

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Atacantes:

Endrick – Palmeiras

Evanilson – Porto (PO)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Savinho – Girona (ESP)

Vinicius Junior – Real Madrid (ESP)

Com informações da Folhapress, por EDER TRASKINI, LUCAS MUSETTI PERAZOLLI E IGOR SIQUEIRA

