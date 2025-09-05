Ponte Bioceânica chega a 80% de conclusão com a passagem do 1º veículo

A construção da Ponte Bioceânica, que vai ligar o Paraguai ao Brasil, está cada vez mais perto de ser concluída. O megaprojeto, que une as cidades de Carmelo Peralta (Paraguai) e Porto Murtinho (Brasil), já alcançou quase 80% de finalização.

Um marco importante foi a passagem registrada na quarta-feira (3), do primeiro veículo pelo viaduto de acesso no lado paraguaio. Um caminhão betoneira concretou os meios-fios e o muro de sustentação, demonstrando o avanço visível da obra.

Financiada pela Itaipu Binacional no lado paraguaio, a ponte é vista como um componente crucial do Corredor Rodoviário Bioceânico. Este eixo vai conectar os oceanos Atlântico e Pacífico, passando pelo Chaco paraguaio. A expectativa é que o corredor impulsione o comércio internacional e o desenvolvimento regional, reduzindo custos logísticos e fortalecendo a competitividade.

Avanço na construção

Segundo o relatório técnico do Consórcio Binacional PYBRA, a obra está progredindo em diversas frentes. Nos pilares principais, os mastros do lado paraguaio já atingiram 88,9% de conclusão, enquanto os do lado brasileiro estão 100% finalizados.

Dos 83 segmentos planejados para a estrutura da ponte, 18 já foram concluídos, o que representa um progresso de 21,69% apenas nessa parte essencial. A produção de lajes pré-fabricadas continua ininterrupta, contribuindo para o avanço geral de 77,5% da obra até o mês de agosto.

Além de ser uma conexão física, a Ponte Bioceânica é vista como um polo de integração regional. O projeto promete transformar a dinâmica econômica do Cone Sul ao abrir um novo e importante corredor comercial. (com informações Mopc-PY)

Michelly Perez