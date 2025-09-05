Campo Grande terá 37 interdições no trânsito para desfiles, eventos e obras até domingo (7)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), anunciou a interdição de 37 ruas entre sexta-feira (5) e domingo (7). As medidas buscam garantir segurança e organização em razão de eventos cívicos, religiosos, comunitários, sindicais e também obras pela cidade.

Entre os destaques estão as mudanças no entorno da Avenida Afonso Pena e da Rua 14 de Julho, que receberão os tradicionais desfiles de Sete de Setembro, atraindo grande público.

Programação de bloqueios

Na sexta-feira (5), haverá bloqueios para o desfile cívico na Rua Itiquira, além de interdições para um evento sindicalista na Rua Vicente Solari e para atividades comunitárias na Avenida São Nicolau. Também a partir desta data até domingo, a Avenida Alan Kardec ficará fechada em razão de evento religioso.

O sábado (6) terá bloqueios para o Castramóvel na Rua Marechal Rondon, para celebrações religiosas na Avenida Manoel da Costa Lima e para um evento comunitário na Rua Flor de Lis. Outro ponto de atenção será a Avenida Afonso Pena, que terá diversos cruzamentos interditados a partir das 15h para o desfile cívico.

Já no domingo (7), as interdições começam cedo, a partir das 5h, para o desfile cívico na região da Rua 14 de Julho, Avenida Mato Grosso, Avenida Calógeras e vias adjacentes. No mesmo dia, acontecem também interdições para eventos religiosos e para o projeto “Paquera nas Ruas”, que ocupará as ruas Evelina Selingard e Tenente Lira.

Interdições no trânsito em Campo Grande (5 a 7 de setembro)

Sexta-feira (5)

07h às 11h – Evento sindicalista → Rua Vicente Solari, entre Av. Bandeirantes e Rua Alexandre Fleming.

14h às 22h – Evento comunitário → Av. São Nicolau, entre Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena.

15h às 17h30 – Desfile cívico → Rua Itiquira, entre Rua Antônio Maria Coelho e Rua Manoel Inácio de Souza.

08h às 23h (sexta a domingo) – Evento religioso → Av. Alan Kardec, entre Rua Barão do Rio Branco e Av. Drº João Rosa Pires.

14h às 0h (sexta e sábado) – Evento comunitário → Av. Marinho, entre Rua da Península e Rua do Porto.

Sábado (6)

06h às 13h – Castramóvel → Rua Marechal Rondon, nº 1380.

08h às 16h – Evento religioso → Av. Manoel da Costa Lima, entre Av. Ernesto Geisel e Rua Ranulfo Corrêa.

15h às 21h – Evento comunitário → Rua Flor de Lis, entre Rua Araraquara e Rua Franco da Rocha.

A partir das 15h – Desfile cívico

– Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

– Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho

– Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa

– Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino

– Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco

Domingo (7)

– 05h em diante – Desfile cívico

– Rua 14 de Julho x Rua Eça de Queiroz

– Rua 14 de Julho x Tv. Guia Lopes

– Rua 14 de Julho x Tv. Cel. Mário Peixoto

– Rua 14 de Julho x Tv. Camões

– Rua 14 de Julho x Tv. Cel. Edgard Gomes

– Rua 14 de Julho x Rua Gal Melo

– Rua 14 de Julho x Rua Maracaju

– Rua 14 de Julho x Rua Mal. Cândido Mariano Rondon

– Rua 14 de Julho x Rua Barão do Rio Branco

– Rua 14 de Julho x Av. Fernando Corrêa da Costa

– Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso

– Rua 13 de Maio x Av. Fernando Corrêa da Costa

– Av. Mato Grosso x Av. Calógeras

– Av. Mato Grosso x Rua Rui Barbosa

– Av. Calógeras x Rua Antônio Maria Coelho

– Av. Calógeras x Rua Sete de Setembro

– Av. Calógeras x Rua 26 de Agosto

– Rua Rui Barbosa x Av. Fernando Corrêa da Costa

– Rua Rui Barbosa x Rua 15 de Novembro

– Rua Rui Barbosa x Rua Dom Aquino

– Rua Rui Barbosa x Rua Maracaju

– Rua Rui Barbosa x Av. Mato Grosso

07h às 12h – Evento religioso → Rua Minas Gerais, entre Rua Tapajós e Rua Poconé.

16h às 21h – Paquera nas Ruas → Rua Evelina Selingard, entre Rua Lúcia dos Santos e Rua Pedro Dib.

18h às 23h – Paquera nas Ruas → Rua Tenente Lira, entre Rua Marli e Rua Generoso Leite.

A agência recomenda que motoristas respeitem a sinalização, busquem rotas alternativas e programem seus deslocamentos para evitar atrasos.

O desfile cívico-militar é o ponto alto da programação, atraindo milhares de pessoas ao centro da cidade. A expectativa é de trânsito intenso na região da Afonso Pena e da 14 de Julho, exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres.

