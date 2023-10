Polícia Civil apura casos de violência contra idosos em cidade do MS

Equipes da Deaji (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso) estiveram nas ruas de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, para checar denúncias de violência contra idosos. A ação policial faz parte da Operação Virtude, que acontece em âmbito nacional durante o mês de outubro, para comemorar os 20 anos do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003).

A delegada Andreia Pereira, titular da Deaji, relatou ao site Dourados Informa que os policiais já estiveram em residências de idosos, onde houve denúncia de supostos maus-tratos. Os locais visitados são a na Vila São Francisco e o Lar do Idoso.

A delegada ainda afirmou que a violência contra a pessoa idosa pode ser física, psicológica, moral, sexual, patrimonial e até mesmo institucional. “Virtude se refere à honra, experiência do idoso. Hoje é o Dia D da operação e estamos fazendo uma força-tarefa em Dourados”, afirmou ao site local.

Ainda de acordo com a delegada Andreia Pereira, o aumento das denúncias ocorreram durante a pandemia da covid-19. Recentemente houve uma redução de casos recentemente, mas a Polícia Civil está de olho e pede a população que denuncie qualquer tipo de violência contra idoso, através do “Disque 100”.

A Operação Virtude consiste em abordagens, atividades educativas, sensibilização da sociedade e visitas domiciliares a idosos vítimas de violência, abandono e em condições vulneráveis.

