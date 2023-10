TJD tira punição do Náutico que entra na briga pelo título do Estadual Série B

O Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD) perdoou o Náutico na tarde de ontem (25). O novato clube da Capital recebeu no ano passado uma punição de cinco pontos e agora, entra diretamente na briga pela vaga no Campeonato Estadual da Série B.

Conforme informações do TJD, o deferimento do pedido de conversão dos pontos que ainda deveriam ser cumpridos pelo Náutico, punição referente a temporada passada por 13 pontos, foi assinada pelo presidente Patrick Hermandes, onde o clube precisou pagar uma multa para Associação de entidade carentes de Bonito. Faltavam cinco pontos, que foram bonificados.

No último final de semana, o Náutico que estava com pontuação negativa na tabela, venceu o União ABC por 3 a 2, e com o perdão do TJD, o clube da Capital sobe para 3 pontos. O próximo compromisso será contra o Misto, em Três Lagoas, neste domingo, em Sidrolândia.

Próxima rodada

Estádio Carecão – São Gabriel x Corumbaense

Estádio Sotero Zarate- Portuguesa x Misto

Estádio Ninho da Águia – Águia Negra x Uniao ABC

Classificação

1 – Corumbaense, 4 pontos;

2 – Portuguesa, 3 pontos;

3 – Náutico, 3 pontos;

4 – Misto, 2 pontos;

5 – Águia Negra, 2 pontos;

6 – São Gabriel, 1 ponto;

7 – União ABC, 0

