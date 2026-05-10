Especialista alerta para crise silenciosa na morte de animais silvestres em MS

Mato Grosso do Sul registra altos índices de atropelamentos de animais silvestres, com mais de mil casos em rodovias estaduais nos últimos quatro anos. A BR-262 é um dos trechos mais críticos. Ao O Estado, a presidente do Instituto Líbio, Raquel Machado, alertou para os impactos ambientais, riscos de acidentes e prejuízos econômicos causados pela morte de fauna silvestre no Estado.

Nesta quarta-feira (6), a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Plano Nacional de Segurança Viária para Fauna Silvestre. A proposta prevê medidas para reduzir acidentes envolvendo animais em rodovias e ferrovias brasileiras. O texto segue agora para análise do Senado.

Em Mato Grosso do Sul, uma das rodovias mais críticas é a BR-262, conhecida por ambientalistas como “estrada da morte”. O trecho corta áreas sensíveis do Pantanal e registra, em média, cerca de três atropelamentos de animais por dia.

Presidente do Instituto Líbio, Raquel Machado afirma que o impacto ecológico é devastador. “Quando você fala de Pantanal e Cerrado, você fala de áreas com biodiversidade gigantesca. Esses animais são dispersores de sementes, controlam populações e mantêm o equilíbrio ecológico. Quando você perde esses animais, perde conectividade entre habitats e empobrece a biodiversidade da região”, afirmou ao O Estado.

Segundo ela, o problema se agrava porque muitas rodovias atravessam áreas ambientais sem medidas efetivas de mitigação. “Hoje as rodovias cortam essas regiões praticamente sem proteção para a fauna. O impacto é enorme”.

Risco também para motoristas

Além da devastação ambiental, os atropelamentos representam perigo para condutores, principalmente quando envolvem animais de grande porte, como antas, capivaras e tamanduás-bandeira.

“Uma anta pesa cerca de 300 quilos. Imagine um veículo a 100 km/h atingindo um animal desse porte. O impacto é gigantesco. Em Mato Grosso do Sul, frequentemente vemos mortes de pessoas causadas por colisões com animais silvestres”, alertou Raquel.

Entre as espécies mais atingidas estão capivaras, antas, tamanduás-bandeira, tatus, cachorros-do-mato, onças-pardas e onças-pintadas. “Só nos dados do ICAS (Instituto de Conservação de Animais Silvestres), entre 2017 e 2020, foram registradas 425 antas mortas, 766 tamanduás-bandeira e 968 capivaras atropeladas. É um absurdo”, afirmou.

A presidente do Instituto Líbio explica que, na maioria dos casos, os animais não sobrevivem até receberem atendimento. “Quando o atropelamento acontece, muitas vezes o animal já morre na hora. E quando sobrevive, até que a Polícia Rodoviária, Bombeiros ou Polícia Ambiental sejam acionados e o animal levado para um centro de reabilitação, ele acaba morrendo”, relatou.

Mesmo quando chegam aos centros especializados, muitos ficam com sequelas irreversíveis. “Às vezes o animal perde uma pata ou sofre lesões muito graves. Nesses casos, não consegue voltar para a natureza”, explicou.

O caso mais recente ocorreu nesta semana, quando uma onça-pintada morreu atropelada na BR-262. Segundo a especialista, episódios semelhantes vêm se repetindo constantemente.

Impactos econômicos e turísticos

Para Raquel Machado, os prejuízos também atingem diretamente o turismo e a economia sul-mato-grossense. “Você tem custos com veículos, atendimento médico, danos materiais e até judicialização. Além disso, há um impacto negativo para o turismo. Muitas pessoas vão a Bonito esperando ver um tamanduá vivo na natureza e acabam vendo animais mortos na estrada”.

Ela ressalta que o prejuízo é difícil de mensurar, mas afeta toda a cadeia econômica ligada ao ecoturismo e à conservação ambiental.

Medidas urgentes

Para reduzir os atropelamentos, Raquel afirma que apenas placas de sinalização não são suficientes. “Sinalização sozinha não resolve. O que realmente reduz atropelamentos é impedir que o animal atravesse a pista”.

Entre as soluções apontadas estão cercamentos ao longo das rodovias, passagens subterrâneas e aéreas para fauna, limpeza de galerias já existentes e redução de velocidade em áreas críticas. “Você precisa fazer cercamento e criar passagens inferiores e superiores. Para espécies arborícolas, como macacos e quatis, são necessárias passagens aéreas. É isso que efetivamente reduz os atropelamentos”, destacou.

Segundo ela, a responsabilidade pelas medidas deve ser dos administradores das rodovias, sejam concessionárias, governo estadual ou União. “Quem administra a rodovia é responsável pela segurança dos usuários e também dos animais. É responsável pelas mortes, pelos danos e pelos projetos de mitigação”, defendeu.

Mais de 460 animais mortos em oito meses

Levantamento realizado entre dezembro de 2023 e julho de 2024 identificou 463 animais atropelados em rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Do total, 428 eram animais silvestres, 25 domésticos e 10 não puderam ser identificados devido ao estado das carcaças.

O monitoramento ocorreu em trechos das rodovias MS-178, MS-345 e MS-382.

Na MS-178, foram registrados 142 atropelamentos no trecho Norte, entre Bonito e Bodoquena, e 102 no trecho Sul, entre Bonito e Jardim. Já a MS-382 contabilizou 130 ocorrências, enquanto a MS-345 teve 89 registros.

Por Geane Beserra