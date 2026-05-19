Para evitar transtorno no trânsito, Corpo de Bombeiros orienta motoristas sobre drive-thru de vacinação

Foto: Nilson Figueiredo/arquivo
Foto: Nilson Figueiredo/arquivo

Após transtorno no trânsito na noite dessa segunda-feira (18), o Corpo de Bombeiros reforça aos motoristas que forem se vacinar contra a gripe, para que evitem acessar o local onde está sendo realizado o drive-thru, pela Rua 26 de Agosto por ser uma via usada por ônibus. As filas de carros bloquearam o trânsito no cruzamento das ruas 14 de Julho e 26 de Agosto. Motoristas ficaram parados sem conseguir passar pelo local.

A recomendação é seguir pela Avenida Fernando Corrêa da Costa e entrar à direita na Rua 14 de Julho.

Conforme o órgão, no drive-thru, os veículos entram pelo portão e são divididos em duas filas. Antes da vacinação, profissionais de saúde fazem o cadastro e recolhem informações dos pacientes.

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 21h. Nos fins de semana, o horário é das 7h às 19h.

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