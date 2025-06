Obras de ampliação do Aeroporto de Campo Grande são iniciadas com investimento superior a R$ 600 milhões no MS

Cerimônia contou com presença de autoridades federais, estaduais e civis; sala sensorial voltada a pessoas com TEA também foi inaugurada

Foi realizada na manhã desta terça-feira (17), a cerimônia que marca o início das obras de reforma e ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande. O evento reuniu diversas autoridades, entre elas o governador Eduardo Riedel (PSDB), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, além de representantes da Aena Brasil, da Anac e da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

O projeto faz parte de um amplo pacote de investimentos no setor aeroportuário do Mato Grosso do Sul, que também contempla os aeroportos de Corumbá e Ponta Porã, recentemente transferidos da Infraero para a gestão da Aena Brasil. Ao todo, estão previstos mais de R$ 600 milhões em melhorias para o setor em todo o Estado.

Com a reforma, o terminal da Capital terá sua capacidade anual de atendimento ampliada em cerca de 73%, passando de 1,5 milhão para 2,6 milhões de passageiros.

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel destacou que a modernização da infraestrutura aeroviária faz parte de um plano estratégico para transformar o Estado. “Estamos executando obras que vão mudar a realidade aeroviária do Mato Grosso do Sul. Junto com rodovias, hidrovias e a ferrovia em discussão, estamos criando condições para um MS mais moderno, com estradas duplicadas, aeroportos reformados e maior suporte ao desenvolvimento”, declarou.

O ministro Silvio Costa Filho ressaltou a importância da obra para a população e elogiou a parceria com o governo estadual. “Hoje estamos assinando essa ordem de serviço para iniciar uma obra tão sonhada. É uma conquista coletiva. O governador Eduardo Riedel é um dos melhores quadros da política brasileira, sempre comprometido com o país e em sintonia com o governo do presidente Lula”, afirmou.

Inclusão e acessibilidade

Além da ordem de serviço, a cerimônia marcou a inauguração da sala multissensorial do Aeroporto de Campo Grande. O espaço integra o Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

Com capacidade para até seis pessoas, a sala oferece um ambiente de descompressão com simulador de cabine, fibras ópticas sensoriais e painéis interativos. O objetivo é proporcionar conforto e segurança a passageiros neurodivergentes.

O diretor do terminal, Usiel Vieira, destacou o avanço nas políticas de inclusão. “Essa sala promove acessibilidade real. Além disso, fomos pioneiros ao implantar o primeiro espaço kids da Rede Aena e o ‘Embarque da Leitura’, voltado para famílias com crianças e pets. Aqui todos são bem-vindos e bem atendidos”, disse.

Segundo ele, a excelência dos serviços foi reconhecida nacionalmente. “Neste ano, fomos eleitos o segundo melhor aeroporto das regiões Centro-Oeste e Norte pela pesquisa de satisfação da Anac”, completou.

Participaram ainda do evento o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus; o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca; e o presidente substituto da Anac, Roberto Honorato.

