Prêmio Onça Pintada 2025 chega à sua nona edição

Campo Grande será palco da dança durante cinco dias intensos de movimento e arte. De 18 a 22 de junho, a cidade recebe a Mostra Internacional de Dança – Prêmio Onça Pintada, o maior evento competitivo do gênero em Mato Grosso do Sul. Desde 2012, o festival reúne bailarinos, coreógrafos e amantes da dança em uma programação que inclui oficinas, workshops, palestras, mostras, competições e premiações. Tudo em nome de uma única paixão: a dança.

As premiações terão R$30 mil em prêmios e oportunidades internacionais inéditas. Com curadoria da renomada Alice Arja, diretora educacional do Sanctuary of the Arts/ICI – Instituto Coreográfico Interamericano, o festival oferece bolsas de estudo para programas como o Choreographic Ensemble Training, Dance Kids, Summer Intensive, além de parcerias com escolas internacionais como Miami City Ballet School, Next Generation Ballet, Pensacola Ballet e programas de formação no Brasil e na América do Sul.

As premiações contemplam categorias como Melhor Grupo, Bailarino e Bailarina Júnior e Sênior, Melhor Coreógrafo e Melhor Grupo Staff. Com disputas em diversos estilos — do ballet clássico ao sapateado, danças urbanas e populares — o evento também classifica os participantes em diferentes categorias etárias e formatos, como solos, duos e conjuntos. Além das premiações em dinheiro, todos os participantes recebem certificado digital.

Oficinas e Workshops

Festival oferece uma programação intensa de oficinas, cursos, coachings e palestras com profissionais renomados, como Alice Arja, Gustavo Lopes, Edy Wilson e Tíndaro Silvano.As atividades são voltadas para diferentes níveis e faixas etárias, com turmas limitadas e temas que vão do ballet clássico ao jazz, passando pelas danças urbanas e contemporâneas. Os valores variam conforme a quantidade de cursos escolhidos, a partir de R$100 (um curso) até pacotes personalizados, com acréscimos progressivos.

Cursos com a professora Alice Arja custam R$ 150 cada, e os coachings individuais, R$300. A programação inclui ainda consultorias para professores, palestras temáticas e coaching de repertório para solistas e duos, proporcionando uma experiência completa de formação e aperfeiçoamento técnico durante o festival. As inscrições estão disponíveis no link da bio do evento @premiooncapintadams.

Produção do evento

A 9ª edição do Prêmio Onça Pintada bateu recordes e se consolidou como o maior festival de dança competitiva do Estado. Ao todo, 220 grupos se inscreveram para a seletiva, sendo aprovados 180 por uma curadoria especializada, que analisou criteriosamente os vídeos enviados.

Isso representa um total de 1.640 participantes, entre bailarinos, professores, coreógrafos e diretores — um crescimento de 30% em relação à edição anterior. O evento está reunindo grupos de 24 cidades brasileiras, incluindo representantes dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal, além de companhias internacionais do Paraguai e da Bolívia. A expectativa é receber um público de aproximadamente 5 mil pessoas durante todo o festival, que conta ainda com uma equipe técnica de mais de 40 profissionais envolvidos na organização.

Para Neide Garrido, idealizadora e diretora do Prêmio Onça Pintada, a 9ª edição do festival se destaca por seu compromisso contínuo com a inovação e a valorização artística dos participantes. “Nosso propósito vai além da competição; buscamos criar experiências que incentivem a criatividade, o envolvimento e o crescimento dos artistas”, afirma.

Um dos grandes diferenciais desta edição é a banca de jurados altamente qualificada, com destaque para a presença da professora Alice Arja, Director of the International Teaching Program (Inter-American Choreographic Institute), Miami/Flórida, que avaliará as categorias de Clássico de Repertório e Neoclássico.

Segundo Neide Garrido, diretora e idealizadora do Prêmio Onça Pintada, um dos grandes avanços desta edição é a incorporação de tecnologia de ponta no processo de avaliação. “Todos os comentários dos jurados serão gravados em tempo real e enviados simultaneamente aos diretores dos grupos, acompanhados das notas e dos resultados. Isso traz mais agilidade, transparência e profissionalismo ao festival”, destaca.

Neide também relembra com orgulho a origem do evento: “Sou, com muito orgulho, a idealizadora do Prêmio Onça Pintada, criado em 2012. A onça, símbolo do festival, é uma homenagem à fauna sul-mato-grossense, inspirada na força, na garra, no vigor, na determinação e na beleza desse animal icônico. Se a dança te conecta, te emociona e te transforma… venha! Você é nosso convidado para o maior festival de dança de Mato Grosso do Sul!”, finaliza.

Programação

A programação oficial do 9º Prêmio Onça Pintada começa na quarta-feira, 18 de junho, com apresentações nas modalidades de Jazz, Contemporâneo e Danças Urbanas. As competições têm início às 16h, seguidas pela Mostra Comentada às 19h30. Na quinta-feira, 19 de junho, é a vez do Ballet Clássico de Repertório e do Ballet Neoclássico entrarem em cena, também a partir das 16h, com a Mostra Comentativa prevista para o início da noite.

A sexta-feira, 20 de junho, será dedicada às apresentações de Clássico Livre, Estilo Livre, Danças Populares e Sapateado, mantendo o mesmo cronograma: competições às 16h e Mostra Comentada às 19h30. Já no sábado, 21 de junho, o festival abre espaço para a Competição e Mostra Comentada das categorias Infantil e Juvenil, contemplando todas as modalidades, com início às 16h. O encerramento acontece no domingo, 22 de junho, com a aguardada Premiação e a Gala dos Premiados, em uma sessão única, às 9h da manhã.

Serviço

Para conferir a programação completa de oficinas, mostras, inscrições e demais informações sobre o 9º Prêmio Onça Pintada – Festival de Dança do MS, basta acessar o link oficial do evento: https://linktr.ee/premiooncapintadams. Os ingressos para o público que deseja assistir às mostras estão disponíveis exclusivamente pela plataforma Sympla.

