Obra próxima à rotatória do Indubrasil provoca congestionamento em Campo Grande

Obras nas proximidades do Trevo Indubrasil Oeste estão causando lentidão no trânsito na manhã deste sábado (6), na Avenida Duque de Caxias, no sentido Terenos, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas pela reportagem, o tráfego ficou parado parado por cerca de 30 minutos antes da rotatória. Placas de sinalização foram instaladas indicando que a via passa por obras de melhorias.

O trecho opera no sistema pare e siga. Motoristas que pretendem utilizar a via devem redobrar a atenção devido às intervenções realizadas na malha asfáltica.

Com Biell Gill

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