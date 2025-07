Obra na Ernesto Geisel ficará pronta em fevereiro de 2026

Na manhã desta quinta-feira (31), a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP) esteve na Avenida Ernesto Geisel na Capital, para conferir o andamento da obra que tem como objetivo conter as eventuais enchentes. A obra foi retomada no ano passado.

Acompanhada do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, e outras autoridades da Capital, a chefe do Executivo afirmou que as intervenções estão adiantadas e a conclusão está prevista para o mês de fevereiro de 2026, antes do período de chuvas.

O trecho interditado na avenida tem início na Rua Bom Sucesso e vai até a Rua da Abolição. Conforme divulgado, o investimento é de cerca de R$ 20,9 milhões em recursos municipais angariados por empréstimo da Caixa Econômica Federal.