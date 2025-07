Após sanção dos EUA pela Lei Magnitsky Alexandre de Moraes é vaiado em estádio e reage com gesto obsceno

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, protagonizou uma cena polêmica na noite desta quarta-feira (30) durante a partida entre Corinthians e Palmeiras, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Torcedor declarado do time alvinegro, Moraes compareceu à Neo Química Arena, na capital paulista, onde foi vaiado por parte da torcida e, em resposta, mostrou o dedo do meio para os espectadores nas arquibancadas.

O momento foi registrado pelo fotógrafo Alex Silva, do jornal O Estado de S. Paulo, e rapidamente viralizou nas redes sociais. A imagem mostra o ministro, de pé em um dos camarotes do estádio, fazendo o gesto obsceno em direção ao público.

A aparição pública de Moraes chamou ainda mais atenção por ter ocorrido poucos dias após seu nome ser incluído na lista de sanções dos Estados Unidos sob a chamada Lei Magnitsky Global, medida adotada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), ligado ao Departamento do Tesouro norte-americano.

Entenda a Lei Magnitsky

Criada em 2012 durante o governo de Barack Obama, a Lei Magnitsky foi inicialmente concebida para punir autoridades russas envolvidas na morte do advogado Sergei Magnitsky, que faleceu sob custódia em Moscou após denunciar um grande esquema de corrupção.

Em 2016, a legislação foi ampliada e passou a ter aplicação global. Atualmente, permite que indivíduos acusados de corrupção ou violações de direitos humanos sejam alvo de sanções unilaterais, como:

– Bloqueio de bens e contas nos Estados Unidos;

– Proibição de entrada no território norte-americano;

– Restrições que podem ser impostas mesmo sem condenação judicial, com base em relatórios de ONGs, imprensa e organismos internacionais.

Segundo fontes do Departamento do Tesouro, Alexandre de Moraes passou a constar oficialmente nos sistemas do OFAC e também teve seu nome listado no site do órgão como uma das autoridades brasileiras alvo da medida.

Até o momento, o STF não se pronunciou sobre a reação do ministro no estádio ou sobre a inclusão de seu nome na lista de sanções dos EUA. A assessoria de Moraes também não comentou o episódio.

O caso gerou repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto críticos apontam a reação do magistrado como inadequada para um membro da mais alta corte do país, aliados defenderam sua postura como resposta a ofensas e hostilidades que ele tem enfrentado no cenário político e público.

