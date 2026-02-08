Nível do Rio Aquidauana recua, mas segue acima da cota de emergência neste domingo

O nível do Rio Aquidauana continua em recuo neste domingo (8), após os dias de cheia registrados na última semana. Apesar da diminuição do volume de água, o rio ainda permanece 12,8% acima da cota de emergência, mantendo famílias desalojadas e exigindo atenção das autoridades, especialmente diante da previsão de novas chuvas em Mato Grosso do Sul.

Conforme dados divulgados pela Prefeitura de Aquidauana, o rio amanheceu hoje com 8,24 metros. No sábado (7), o nível era de 8,32 metros, enquanto na sexta-feira (6) atingiu 8,43 metros. Na quarta-feira (4), antes do pico da cheia, o volume já era considerado elevado, com 7,06 metros.

Segundo o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), a cota de emergência do Rio Aquidauana é de 7,30 metros. Com isso, o nível atual permanece 12,87% acima do limite considerado crítico.

Famílias desalojadas e reparos

Em Aquidauana, 17 famílias seguem desalojadas. Destas, quatro estão acolhidas em abrigo municipal e outras 13 permanecem hospedadas na casa de parentes. Com a redução do nível do rio, o próximo passo será a higienização das residências atingidas pelas enchentes, já que áreas alagadas representam riscos à saúde da população.

No município de Rio Negro, não há famílias desalojadas. De acordo com a prefeitura, todos os reparos necessários nas estradas danificadas pelas chuvas já foram realizados. No sábado (7), equipes da Secretaria de Obras fizeram manutenção na estrada de acesso ao Balneário do Zé Domingo, próximo ao Assentamento Santa Rosa. “Tudo na normalidade”, afirmou o prefeito Henrique Ezoe (PSDB).

Previsão de mais chuva

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), 33 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de ‘perigo’ para chuvas intensas até o fim deste domingo. A previsão indica volumes de até 100 milímetros por dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

Entre as cidades incluídas no alerta estão Campo Grande, além de municípios afetados pela cheia do Rio Aquidauana nos últimos dias, como Aquidauana, Coxim, Corguinho e São Gabriel do Oeste. As autoridades seguem monitorando a situação e orientam a população a manter atenção às atualizações meteorológicas.

