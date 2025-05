Mutirão leva serviços de saúde ao bairro Santa Emília neste sábado em Campo Grande

Ações incluem consultas, exames, vacinação e orientações; atendimento será das 8h às 13h em dois locais do bairro

Os moradores do bairro Santa Emília e região, em Campo Grande, terão acesso facilitado a serviços de saúde neste sábado (31), com a realização de mais uma edição do mutirão “Todos em Ação”. O atendimento será feito das 8h às 13h na Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues e na Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Emília.

A proposta é oferecer, em um único dia e próximo das casas da população, serviços como consultas médicas e de enfermagem, exames preventivos, vacinação para todas as faixas etárias, testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites, aferição de pressão e glicemia, além de práticas integrativas, como auriculoterapia. Também haverá atividades de promoção da saúde e bem-estar, com orientação nutricional e atividades físicas.

Na escola, o espaço será adaptado para acolher pessoas de diferentes idades. Haverá escovação supervisionada para crianças, orientações sobre câncer de boca, primeiros socorros e até demonstrações de técnicas de reanimação cardiopulmonar. Já na USF, os serviços incluem a inserção de DIU, exames de prevenção do câncer do colo do útero, acompanhamento do Bolsa Família e atendimento pela Ouvidoria da Saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o objetivo do mutirão é facilitar o acesso da população a serviços básicos que, por diferentes motivos, acabam sendo adiados ou deixados de lado no dia a dia. A ação também envolve equipes do Centro de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) e da Vigilância Sanitária, que estarão orientando a população sobre prevenção de doenças como dengue e zika, além de boas práticas de higiene e segurança.

O mutirão não exige agendamento prévio, e o atendimento será feito por ordem de chegada. Para receber os serviços, é necessário levar documento com foto, cartão do SUS e, se possível, a carteira de vacinação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram